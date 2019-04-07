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Maldivler'deki genel seçim

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2019 11:19 | Son Güncelleme

Resmi olmayan sonuçlara göre, Devlet Başkanı İbrahim Muhammed Salih'in partisi parlamentoda çoğunluğu sağladı

MALE (AA) - Maldivler'de dün düzenlenen genel seçimin resmi olmayan sonuçlarına göre, Maldivler Devlet Başkanı İbrahim Muhammed Salih'in partisi mecliste çoğunluğu elde etti.

Yaklaşık 265 bin kayıtlı seçmenin bulunduğu Hint Okyanusu'ndaki ada ülkesinde dün yapılan genel seçime katılım yüzde 78 olarak kaydedildi. Seçimde, parlamentodaki 87 koltuk için 386 aday yarıştı.

Seçimin resmi sonuçlarının bu akşam açıklanması bekleniyor.

Yerel basın, resmi olmayan sonuçların, Devlet Başkanı İbrahim Muhammed Salih'in Maldiv Demokratik Partisinin, 87 koltuğun 60'ını kazandığını gösterdiğini duyurdu.

Maldiv Demokratik Partisinin genel seçimden galibiyetle çıkması halinde Maldivler Devlet Başkanının, siyasi özgürlüklerin iyileştirilmesi ve yolsuzlukla mücadelede elinin güçleneceği yorumları yapılıyor.

Devlet Başkanı Salih, seçim konusunda yaptığı açıklamada, demokratik kurumların güçlendirilmesi, temel hizmetler, yolsuzluğa son verilmesi ve suçluların cezasız kalmaması gibi halka verdiği sözleri gerçekleştirmeyi dört gözle beklediğini söyledi.

Salih, geçen yıl eylül ayında yapılan devlet başkanı seçiminde eski Devlet Başkanı Yamin Abdül Gayyum'u yenilgiye uğratmıştı.

Maldivler'de başsavcılık şubat ayında Gayyum'u kara para aklamakla suçlamıştı.

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genel seçim Maldivler

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