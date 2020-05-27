Maldivler'e benzetilen Suluada, 'ıssız ada'ya dönüştü

'Turizmin başkenti' Antalya'da, 640 kilometre sahil bandında 202'si mavi bayraklı olan plajlarının yanı sıra el değmemiş koylarıyla her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turist ağırlanıyor. Koronavirüs sürecinde hem turizmin durması hem de denize girmenin yasak olması nedeniyle sahiller ve koylarda tarihin en sessiz günleri yaşanıyor. Antalya'nın özellikle yaz döneminde en çok ilgi gören doğa harikalarından Suluada da koronavirüs nedeniyle 'ıssız ada'ya dönüştü.

TURKUAZ RENK İKİ SAHİL

Yerleşik yaşamın olmadığı Suluada, biri 50 diğeri 120 metre uzunluğunda, bembeyaz kumu ve turkuaz suyu ile Maldivler'e benzetiliyor. Akdeniz açıklarında başta Adrasan olmak üzere Çıralı, Olimpos, Mavikent gibi yöredeki diğer tatil beldelerinden nisan ile eylül ayları arasında çok yoğun olmak üzere yılın 12 ayı tekne turları düzenlenen Suluada'da, salgın nedeniyle sessizlik hakim oldu.

Koronavirüs sürecinde tekne turları ve denize girmenin yasak olması nedeniyle tek kişinin dahi çıkamadığı doğa harikası adayı DHA ekibi görüntüledi. Bölgede 100'ü aşkın gezi teknesinin yüzde 80'i ile turları Suluada'ya düzenlediğini belirten Kudret Acar, “Normalde Suluada bu mevsimde bu kadar sakin olmaz. Koronavirüs nedeniyle çok sakin hem de yasak var, tekneler açılamıyor. Normalde bu mevsimde çok kalabalık, cıvıl cıvıl oluyor. Virüs nedeniyle bu kadar sakin görebilirsiniz" dedi.

Suluada'nın beyaz kumsalı ve turkuaz suyuyla çok meşhur olduğunu belirten Acar, “Diğer bir adıyla 'Maldivler' diye tabir ediliyor. Günde 1500- 2 bin kişinin geldiği hatta bazı kişilerin çadırla kamp kurduğu Suluada, tarihinin en ıssız günlerini yaşıyor. Tekneyle Adrasan'a 45 dakika uzaklıkta ve Suluada görünüşü itibarıyla yunusa benzetiliyor. Turlarda, yunusları görmek de çoğu zaman mümkün" diye konuştu.