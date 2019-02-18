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Maldivler'in eski Devlet Başkanı tutuklu yargılanacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.02.2019 16:24 | Son Güncelleme

Maldivler'in eski Devlet Başkanı tutuklu yargılanacak

MALE (AA) - Maldivler'de mahkeme kara para aklamakla suçlanan eski Devlet Başkanı Yemin Abdül Kayyum'un tutuklu yargılanmasına karar verdi.

Male Ceza Mahkemesi, savcıların, Kayyum'un serbest kalması halinde tanıkları etki altına alabileceği gerekçesiyle yaptığı tutuklu yargılama talebini, kabul etti.

Mahkeme, eski Devlet Başkanı'nın tutuklanarak ceza evine konulması talimatını verdi.

Savcılar, Kayyum'u aralık ayında banka hesapları üzerinden yasa dışı mali işlem yapıldığı iddiası üzerine başlatılan soruşturma çerçevesinde sorgulamıştı.

Singapur merkezli bir turizm şirketinin otel projesinden Kayyum'un şahsi hesabına 1 milyon dolar aktarıldığını öne sürülmüştü.

Kayyum, 23 Eylül'de düzenlenen devlet başkanlığı seçimini rakibi İbrahim Muhammed Salih'e karşı kaybetmişti. Salih, seçim kampanyası sırasında Kayyum ve bakanlarının adlarının geçtiği yolsuzluk iddialarını soruşturma sözü vermişti.

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Eski Devlet Başkanı Yemin Abdül Gayyum kara para aklama Maldivler

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