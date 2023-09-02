Malefiz 2: Kötülüğün Gücü (Maleficent: Mistress of Evil) konusu nedir, oyuncuları kimler? Malefiz 2: Kötülüğün Gücü nerede çekildi? ATV yayın akışı

Malefiz 2: Kötülüğün Gücü filmi konusu ve oyuncuları sinema severler tarafından araştırılıyor. Bu akşam saat 20.00'de ATV'de ekrana gelecek olan Malefiz 2: Kötülüğün Gücü, orijinal adıyla Maleficent: Mistress of Evil filmi merakla bekleniyor. Fantastik tarzı ve ilgi çekici konusu ile dikkat çeken filmin yönetmenliğini Joachim Rønning yapıyor. İşte Joachim Rønning'in yönettiği Malefiz 2: Kötülüğün Gücü filmi ile ilgili merak edilenler...

MALEFİZ 2: KÖTÜLÜĞÜN GÜCÜ KONUSU

Yıllar Malefiz ve Aurora'ya nazik davranmıştır. Acı ve intikamla başlayan ve nihayetinde sevgiye dönüşen ilişkileri, gelişmiştir. Ancak insanlar ve perileri arasındaki kin devam etmektedir. Aurora'nın Prens Phillip'le yaklaşmakta olan evliliği, Ulstead krallığı ve komşu Moors'ta kutlamalara neden olmuştur ve düğünün, iki dünyayı birleştirmesi amaçlanır. Beklenmeyen bir karşılaşma yeni ve güçlü bir ittifakı ortaya çıkarır. Malefiz ve Aurora bir Büyük Savaşta muhalif taraflara ayrılırlar. Bu da bağlılıklarını test eder ve gerçekten aile olup olmadıklarını sorgulamalarına neden olur.

MALEFİZ 2: KÖTÜLÜĞÜN GÜCÜ OYUNCULARI

Angelina Jolie

Elle Fanning

Michelle Pfeiffer

Ed Skrein

Harris Dickinson

Sam Riley

Chiwetel Ejiofor

Lesley Manville

Jenn Murray

Juno Temple

Imelda Staunton

Robert Lindsay

MALEFİZ 2 NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Amerikan kara fantastik macera filmi Malefiz: Kötülüğün Gücü, 2019 yılında çekilmiştir.

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV’de Hafta Sonu

10:00 Çakallarla Dans 4 (Yerli Sinema)

12:00 Akıncı

12:20 Akıncı

13:00 Shannon’un Gökkuşağı (Yabancı Sinema)

14:55 Göktaşı (Yerli Sinema)

16:55 Maide’nin Altın Günü (Yerli Sinema)

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Melefiz 2: Kötülüğün Gücü (Yabancı Sinema)

22:25 Jack Reacher: Asla Geri Dönme (Yabancı Sinema)

00:40 Shannon’un Gökkuşağı (Yabancı Sinema)

02:35 Buzkıran (Yabancı Sinema)

05:00 Kalp Yarası

