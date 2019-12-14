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Malezya ABD'nin İran Yaptırımlarına Tepki Gösterdi

14.12.2019 12:21 | Son Güncelleme

Amerika’nın İran’a uyguladığı yaptırımlarla ilgili Malezya Başbakanı Mahathir Mohamad tepki gösterdi

Malezya ABD'nin İran Yaptırımlarına Tepki Gösterdi

Amerika’nın İran’a uyguladığı yaptırımlarla ilgili Malezya Başbakanı Mahathir Mohamad tepki gösterdi. Mohamad, yaptırımların Birleşmiş Milletler ve uluslararası hukuk kurallarını ihlal ettiğini söyledi. Mohamad bu açıklamaları Katar’da katıldığı bir konferansta yaptı.

Katar Emiri Tamim bin Hamad El Thani’nin de katıldığı konferansta konuşan Malezya Başbakanı, “Malezya, Amerika’nın İran’a yönelik tek taraflı yaptırımları yeniden uygulama kararını desteklemiyor” ifadelerini kullandı.

Mohamad, söz konusu yaptırımlar nedeniyle Malezya ve birçok ülkenin ciddi bir Pazar kaybı yaşadıklarını söyledi.

Mohamad, “Bu yaptırımlar açıkça Birleşmiş Milletler tüzüğü ve uluslararası hukuku ihlal ediyor. Yaptırımlar ancak tüzüğe uygun şekilde BM tarafından uygulanabilir” dedi

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