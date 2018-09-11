Malezya açıklarında 3 Endonezyalı balıkçı kaçırıldı

Malezya açıklarında Endonezyalı 3 balıkçı kaçırıldı.

"The Star" gazetesinin haberine göre, balıkçılar, Sabah eyaletinin Semporna kenti açıklarında silahlı kişiler tarafından kaçırıldı.

Balıkçılardan birinin ise kaçarak kurtulduğu kaydedildi.

Saldırganların kimliği henüz bilinmiyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Malezya ve Filipinler arasındaki adalarda 1991'den bu yana faaliyet gösteren Ebu Seyyaf terör örgütü, şiddet ve rehin alma eylemleriyle tanınıyor.

Örgüt, Mindanao ve Sulu'da bağımsız devlet kurmak amacıyla Filipinler'in güneyinde şiddete başvuruyor.

