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Malezya, Avrupa’ya Ankara’dan açılmak istiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2019 14:51 | Son Güncelleme

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Temel Aktay, Türkiye ve Malezya arasında geliştirilecek ticari işbirliği sayesinde, iki ülkenin dünya üzerinde ulaşacağı pazar sayısının artacağına dikkat çekerek,“Türkiye, Malezya’nın Avrupa’ya açılan kapısı, Malezya da Türkiye’nin Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği Bölgesi’ne açılan kapısı durumunda” dedi.Ankara’nın dış ticaret hacmini artırmaya yönelik çalışmalar kapsamında, Ankara Ticaret Odası (ATO), Malezya Büyükelçiliği ve Malezya Dış Ticareti Geliştirme Kuruluşu ile gerçekleştirilen “Türkiye- Malezya İkili Ticaret ilişkileri ve İş Fırsatları Toplantısı” ATO Duatepe Salonu’nda yapıldı.ATO Başkan Yardımcısı Temel Aktay başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Malezya’nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Arhan Syafrisyah Shah Anvar, ATO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Murat Ülkü Karakuş, ATO Yönetim Kurulu Üyesi Nuh Acar, ATO Meclis Üyesi Fuat Kutsal, Malezya Ulusal Ticaret Tanıtım Ajansı Matrade Direktörü Abu Bakar Yusof, Matrade İstanbul Ofis Direktörü Rosmizah Mat Jusoh ve iki ülkenin iş insanları katıldı.Toplantıda konuşan Aktay, Türkiye ile Malezya arasındaki ticaret hacminin henüz istenilen seviyeye ulaşmadığını belirterek, Ankara başta olmak üzere Malezya ile ticaretimizin artması için çalışacağız dedi.

Malezya, Avrupa’ya Ankara’dan açılmak istiyor

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Temel Aktay, Türkiye ve Malezya arasında geliştirilecek ticari işbirliği sayesinde, iki ülkenin dünya üzerinde ulaşacağı pazar sayısının artacağına dikkat çekerek,“Türkiye, Malezya’nın Avrupa’ya açılan kapısı, Malezya da Türkiye’nin Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği Bölgesi’ne açılan kapısı durumunda” dedi.
Ankara’nın dış ticaret hacmini artırmaya yönelik çalışmalar kapsamında, Ankara Ticaret Odası (ATO), Malezya Büyükelçiliği ve Malezya Dış Ticareti Geliştirme Kuruluşu ile gerçekleştirilen “Türkiye- Malezya İkili Ticaret ilişkileri ve İş Fırsatları Toplantısı” ATO Duatepe Salonu’nda yapıldı.
ATO Başkan Yardımcısı Temel Aktay başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Malezya’nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Arhan Syafrisyah Shah Anvar, ATO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Murat Ülkü Karakuş, ATO Yönetim Kurulu Üyesi Nuh Acar, ATO Meclis Üyesi Fuat Kutsal, Malezya Ulusal Ticaret Tanıtım Ajansı Matrade Direktörü Abu Bakar Yusof, Matrade İstanbul Ofis Direktörü Rosmizah Mat Jusoh ve iki ülkenin iş insanları katıldı.
Toplantıda konuşan Aktay, Türkiye ile Malezya arasındaki ticaret hacminin henüz istenilen seviyeye ulaşmadığını belirterek, Ankara başta olmak üzere Malezya ile ticaretimizin artması için çalışacağız dedi. Aktay, “Ankara ile Malezya’nın ticareti henüz 200 milyon dolar düzeyinde. Biz bu rakamın artacağından eminiz. Memur kenti kimliğinden sıyrılan Ankara’mız, sanayi ve ticaret şehri olma yolunda emin adımlarla ilerliyor” diye konuştu.
“Dış ticaret hacminin 2 katına çıkarılması mümkün”
Malezya ile Türkiye’nin kardeş ülke olduğunu hatırlatan Aktay, “Dünya üzerinde bayrağında ay yıldız bulunan çok az ülke var. Bunlardan ikisi de Malezya ve Türkiye. İki ülke arasında yarım asrı aşan yakın ilişkiler mevcut” dedi.
İki ülke arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması’na da değinen Aktay, Malezya firmalarının ülkemizde enerji, sigorta ve sağlık sektörlerinde yatırımlara sahip olduğunu belirtti. Malezya’nın savunma sanayi işbirliği bakımından da Güneydoğu Asya bölgesinde Türkiye’nin önemli bir ortağı olduğuna dikkat çeken Aktay, “ Bugün yaklaşık 2,5 milyar dolar düzeyindeki dış ticaret hacminin kısa sürede iki katına çıkartılması mümkün” şeklinde konuştu.
Anvar: “işbirlikleri devam edecek”-
Malezya Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Arhan Syafrisyah Shah Anvar da yaptığı konuşmada toplantının yeni iş fırsatlarına vesile olacağına inandıklarını söyledi.
Türkiye’nin hem coğrafi hem tarihi hem de politik meseleler konusunda önemli bir ülke olduğunu söyleyen Anvar,“Türkiye son 10 yılda Asya’ya verdiği önemle bizler için önceliğini korumaya devam ediyor. Malezya ve Türkiye arasındaki iş birliğinin geçmişi uzun yıllara dayanıyor. Karşılıklı ilişkilerin artarak devam edeceğine inanıyorum. İki ülke için de fayda sağlayacak sektörlerin işbirliği devam edecektir” ifadelerini kullandı.
Malezya’nın konumu itibariyle 600 milyonluk nüfusa sahip bir pazar olduğunu aktaran Anvar, “Malezya bu nüfusa giriş kapısıdır. Yardımlara her zaman açığız” ifadelerini kullandı.
Toplantıda, ATO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Murat Ülkü Karakuş da bir konuşma yaptı. Ankara’nın son yıllarda gelişen ekonomisi ile önemli bir ticaret merkezi haline geldiğini vurgulayan Karakuş, Malezyalı iş insanlarına seslenerek“Ankara’nın daha dikkatli izlenmesi gerekiyor” dedi.

Malezya, Avrupa’ya Ankara’dan açılmak istiyor

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