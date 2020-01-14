Malezya Başbakanı, Hindistan'ın palm yağı ithalat yasağına rest çekti:

Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, Hindistan'ın tartışmalı vatandaşlık yasasına getirdiği eleştirilerin ardından Hindistan'ın Malezya'dan palm yağı ithalatını yasaklamasına, "Bir yanlış yapılıyorsa bunu söylemek zorundayız." diye cevap verdi.

Başkent Kuala Lumpur'da bir bankanın düzenlediği ekonomi forumunda konuşan Başbakan Mahathir, geçen hafta Hindistan Ticaret ve Endüstri Bakanlığının Malezya'dan gelen palm yağını yasaklı ürünler listesine koyma kararını değerlendirdi.

Hindistan'ın Malezya'ya yönelik palm yağı boykotunun gerçeklerin konuşulmasını engelleyemeyeceğini vurgulayan Mahathir, "Yanlışların yapılmasına müsaade eder ve sadece parayı düşünürsek daha çok yanlış yapılır." dedi.

Mahathir, bugün Hindistan'da yaşananların halkı huzursuz ettiğini belirterek "Bütün dünya, orada birilerine karşı ayrımcılık yapılmasının yanlış olduğunu düşünüyor." diye konuştu.

Malezya Başbakanı, ülkesinin en büyük palm yağı ithalatçısı olan Hindistan ile sorunların çözülmesinden taraf olduğunun altını çizdi.