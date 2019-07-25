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Malezya Başbakanı Mahathir Ankara'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2019 16:20 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed'i resmi törenle karşıladı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed'i resmi törenle karşıladı.

Erdoğan, Muhammed'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana giriş kapısında karşıladı. İki liderin tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, 21 pare top atışı eşliğinde iki ülkenin milli marşları çalındı.

Malezya Başbakanı Muhammed, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı Türkçe, "Merhaba asker" diyerek selamladı. Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı.

İki ülke heyetlerinin takdimi sonrasında Erdoğan ve Muhammed, merdivenlerde Türkiye ve Malezya bayrakları önünde gazetecilere poz verdi.

Baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından Erdoğan, Muhammed'e Cumhuriyet Nişanı tevcih edecek, daha sonra ortak basın toplantısı düzenlenecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muhammed onuruna resmi akşam yemeği verecek.

Törende, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Türkiye'nin Kuala Lumpur Büyükelçisi Merve Kavakcı ile Ankara Valisi Vasip Şahin de yer aldı.

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