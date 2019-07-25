Malezya Başbakanı Mahathir Ankara'da

Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan, resmi ziyaret i\u00e7in Ankara'da bulunan Malezya Ba\u015fbakan\u0131 Mahathir Muhammed onuruna ak\u015fam yeme\u011fi verdi.\nCumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 K\u00fclliyesi'ndeki resmi ak\u015fam yeme\u011fi, bas\u0131na kapal\u0131 ger\u00e7ekle\u015fti.Bu kadar\u0131na da pes! S\u00fctyenli y\u00f6ntem...3. kattan d\u00fc\u015fen \u00e7ocuk yaraland\u0131Erdo\u011fan, Malezya Ba\u015fbakan\u0131 Muhammed'i t\u00f6renle kar\u015f\u0131lad\u0131 (2)
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