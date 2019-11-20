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Malezya Başbakanı Mahathir: "Başarılı olmak için hatalarımızı kabul etmeliyiz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2019 17:58 | Son Güncelleme

"Avrupa'nın da rönesans sürecinde İslam medeniyetinden faydalandığını biliyoruz"

Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, Müslüman dünyaya hitaben, "Başarılı olmak için hatalarımızı kabul etmeliyiz." dedi.

Malezya'nın Selangor eyaletine bağlı Sepang kentinde düzenlenen "2019 Güneydoğu Asya Ulema Konferansı"nın kapanış törenine katılan Mahathir, Müslüman toplumların bugünkü durumuna dair değerlendirmelerde bulundu.

Mahathir Muhammed, Müslümanların geçmişte dünyaca saygı gören medeniyetler kurduğunu belirterek, "Onlar sadece gelişmiş değildi, aynı zamanda topraklarını da koruyabiliyordu. Güvenlik sebeplerinden ülkelerini terk etmek zorunda değillerdi." ifadelerini kullandı.

Müslümanların medeniyetinin diğerleri için imrenme vesilesi olduğunun altını çizen Mahathir, "Avrupa'nın da rönesans sürecinde İslam medeniyetinden faydalandığını biliyoruz." diye konuştu.

- "Konferansın, sorunlarımızı tanımlaması için dua ediyorum"

Zirvenin, Müslümanların dünya genelinde yaşadığı problemler sebebiyle organize edildiğini vurgulayan Mahathir Muhammed, "Sebepleri tespit etmek, sorunları çözme gayretinin bir parçasıdır. Bu konferansın da bizim sorunlarımızı tanımlaması için dua ediyorum." şeklinde konuştu.

Mahathir, Müslüman dünyanın mevcut durumları için başkalarını suçlamanın iyilik getirmeyeceğini belirterek, "Başarılı olmak için hatalarımızı kabul etmeliyiz. Hatalarımızı tanımlamak en mantıklı olanıdır. Bu hakikati kabul etmek zorundayız. Hatalarımızı sahiplenmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Müslümanların bu konularda başkalarından bir şey beklemesinin yanlış olduğuna işaret eden Mahathir Muhammed, kendi gayretleri dışında İslam alemine başkalarından fayda gelmeyeceğini de kaydetti.

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2019 Güneydoğu Asya Ulema Konferansı Başbakan Mahathir Muhammed Malezya

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