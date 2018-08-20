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Malezya Başbakanı Mahathir Çin'de

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2018 16:18 | Son Güncelleme

Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed: - "Çin'in Malezya'nın karşılaştığı iç mali problemi çözmesine yardım edebileceğine inanıyoruz" - Çin Başbakanı Li Kıçiang: - "Çin'in Malezya'ya karşı dostça politikası değişmecek"

PEKİN (AA) - Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, "Çin'in, Malezya'nın karşılaştığı iç mali problemi çözmesine yardım edebileceğine inanıyoruz." dedi.

Mahathir, resmi ziyaret kapsamında geldiği Çin'de Başbakan Li Kıçiang ile görüştü.

Çin Başbakanı Li, Mahathir'i başkent Pekin'de bulunan Tienanmın Meydanı'ndaki Büyük Halk Salonu'nda resmi törenle karşıladı.

İki taraf arasında yapılan heyetlerarası görüşmelerin ardından imza törenine geçildi.

İki ülke arasında ekonomi, tarım, bilim ve finans alanlarında anlaşmalar imzalanması akabinde Li ve Mahathir ortak basın toplantısı düzenlendi.

Malezya Başbakanı Mahathir, bu ziyaretle ikili ilişkilerin derinleştirilmesi, ikili ticari iş birliğinin kazan-kazan çerçevesinde yapılması, iş birliği düzeyinin artırılmasının teşvik edilmesini beklediklerini kaydetti.

Çin'in yaklaşık 1,3 milyarlık nüfusla büyük bir pazar olduğuna ve ülkesinde üretilen malların Çin pazarına ihraç edilmesini umduklarına dikkati çeken Mahathir, Çinli yatırımcıların da Malezya'ya gelmesini ve ikili ilişkilerin turizm, inovasyon, Ar-Ge alanlarında genişletilmesini temenni ettiklerini belirtti.

- "Çin'in Malezya'ya yardım edebileceğine inanıyoruz"

Mahathir, sağlıklı, istikrarlı Çin-Malezya ilişkilerinin hem ülkesine hem de bölgenin istikrar ve refahına katkı sağlayacağının altını çizerek, ikili ticaretin de adil olması gerektiğine işaret etti.

"Çin'in Malezya'nın karşılaştığı iç mali problemi çözmesine yardım edebileceğine inanıyoruz." diyen Mahathir, fakir ülkelerin zengin ülkelerle rekabet edemeyeceğine vurgu yaptı.

- "Çin'in Malezya'ya karşı dostane politikası değişmeyecek"

Çin Başbakanı Li de ticari gerginliklerin kimseye yarar sağlamadığını vurgulayarak, Malezyalı mevkidaşı ile serbest ticaret, küreselleşme ve ortak çıkarların savunulması konusunda mutabık kaldıklarını belirtti.

Çin'in iki ülke arasındaki karşılıklı çıkarları daha ileriye, ikili ilişkileri yeni bir yüksek seviyeye çıkarmayı teşvik edeceğini ifade eden Başbakan Li, Çin ve Malezya'nın güçlü ve istikrarlı ikili ilişkileri olduğuna dikkati çekti.

Li, "Çin'in Malezya'ya karşı dostane politikası değişmecek" ifadelerini kullandı.

Mahathir, Malezya'da iktidara gelmesinin ardından Çin ile Malezya arasında daha önce imzalanan enerji boru hattı ve 688 kilometre uzunluğundaki Doğu Kıyısı Demiryolu projelerini rafa kaldırmayı arzuladığını söylemişti.

Söz konusu projelerin Mahathir'in ziyaretindeki ana gündemi oluşturması bekleniyor.

- Mahathir'in Çin temasları

Malezya Başbakanı Mahathir 5 günlük Çin ziyaretine ülkenin Cıciang eyaletinin Hangcou kentinden başlamış Çinli e-ticaret devi Alibaba'nın CEO'su Jack Ma'yı ve Çinli otomotiv üreticisi Geely'yi ziyaret etmişti.

Alibaba Group'un Hangcou'daki teknoloji kampüsündeki temaslarında yapay zeka, blockchain, mobil ödeme sistemleri hakkında bilgi alan Mahathir, Malezyalı otomotiv şirketi Proton'un hisselerinin yüzde 49,9'una sahip Çinli otomotiv üreticisi Zhejiang Geely Holding'e geçerek, iki otomotiv firması arasında elektrikli araçlar ve Proton’un farklı dış pazarlara açılması konusunda iş birliği anlaşmasında yer almıştı.

Malezya Başbakanı Mahathir'e Çin ziyaretinde eşi Siti Hasmah Muhammed Ali, Dışişleri Bakanı Seyfüddin Abdullah, Ticaret ve Sanayi Bakanı Darell Leiking ile iş adamları heyeti eşlik ediyor.

Mahathir'in Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile de görüşmesi bekleniyor.

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