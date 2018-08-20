Malezya Başbakanı Mahathir Çin'de

Çin'in yaklaşık 1,3 milyarlık nüfusla büyük bir pazar olduğuna ve ülkesinde üretilen malların Çin pazarına ihraç edilmesini umduklarına dikkati çeken Mahathir, Çinli yatırımcıların da Malezya'ya gelmesini ve ikili ilişkilerin turizm, inovasyon, Ar-Ge alanlarında genişletilmesini temenni ettiklerini belirtti.

Malezya Başbakanı Mahathir, bu ziyaretle ikili ilişkilerin derinleştirilmesi, ikili ticari iş birliğinin kazan-kazan çerçevesinde yapılması, iş birliği düzeyinin artırılmasının teşvik edilmesini beklediklerini kaydetti.

İki ülke arasında ekonomi, tarım, bilim ve finans alanlarında anlaşmalar imzalanması akabinde Li ve Mahathir ortak basın toplantısı düzenlendi.

- "Çin'in Malezya'ya yardım edebileceğine inanıyoruz"

Mahathir, sağlıklı, istikrarlı Çin-Malezya ilişkilerinin hem ülkesine hem de bölgenin istikrar ve refahına katkı sağlayacağının altını çizerek, ikili ticaretin de adil olması gerektiğine işaret etti.

"Çin'in Malezya'nın karşılaştığı iç mali problemi çözmesine yardım edebileceğine inanıyoruz." diyen Mahathir, fakir ülkelerin zengin ülkelerle rekabet edemeyeceğine vurgu yaptı.

- "Çin'in Malezya'ya karşı dostane politikası değişmeyecek"

Çin Başbakanı Li de ticari gerginliklerin kimseye yarar sağlamadığını vurgulayarak, Malezyalı mevkidaşı ile serbest ticaret, küreselleşme ve ortak çıkarların savunulması konusunda mutabık kaldıklarını belirtti.

Çin'in iki ülke arasındaki karşılıklı çıkarları daha ileriye, ikili ilişkileri yeni bir yüksek seviyeye çıkarmayı teşvik edeceğini ifade eden Başbakan Li, Çin ve Malezya'nın güçlü ve istikrarlı ikili ilişkileri olduğuna dikkati çekti.

Li, "Çin'in Malezya'ya karşı dostane politikası değişmecek" ifadelerini kullandı.