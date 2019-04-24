Malezya Başbakanı Mahathir Çin'de

Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, 5 gün sürecek Çin ziyaretine başladı.

Pekin Başkent Havalimanı'na inen Mahathir'e Dışişleri Bakanı Seyfeddin Abdullah, Uluslararası Ticaret Bakanı Darrel Leiking ve iş adamları eşlik etti.

Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Malezya lideri, ilk olarak Pekin'de yarın başlayacak İkinci Kuşak ve Yol Forumu'na katılacak.

Türkiye'nin de dahil olduğu 37 ülkeden lider ve delegasyonun katılım sağlayacağı forumda Mahathir, Çin'in Kuşak ve Yol Girişimine dair fikir ve tavsiyelerini paylaşacak.

Mahathir ilerleyen günlerde Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Başbakan Li Kıçiang ile bir araya gelerek Malezya-Çin ilişkilerini konuşacak.

Ziyaret kapsamında Çin ile karşılıklı ticaret ve özellikle palm yağı ihracatının artmasına yönelik mutabakatlar da imzalanacak.

Çin'e en son geçen yıl ağustos ayında uğrayan Mahathir'in ikinci ziyaretinin, Malezya ve Çin ilişkilerinde dönüm noktası olacağı belirtiliyor.

Mahathir'in geçen yıl başbakanlığa geldikten sonra, önceki hükümetin Çinli firma ile imzaladığı Doğu Yakası Demir Yolu Bağlantısı (ECRL) projesini askıya alması ve Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki insan hakları ihlallerine yönelik eleştirileri, iki ülke ilişkilerinde gerilime yol açmıştı.

Malezya'nın 12 Nisan'da ECRL projesine devam kararı alması Çin hükümeti tarafından olumlu karşılanmış, karşılıklı ilişkilerin iyileşmesi olarak yorumlanmıştı.

