Malezya Başbakanı Mahathir'den ilginç açıklama: Malezya olmasa dünya nüfusu patlama yapardı

Sputnik'in haberine göre 93 yaşındaki emektar siyasetçi, prezervatifi de “plastik eldiven” kapsamına aldı. Mahathir, ''Plastik eldivenler çok fazla insanın doğmasını durdurmak bakımından önemlidir. Prezervatifler olmadan dünyayı hayal edin. Dünyanın nüfusu şimdi 7 milyarı geçerken döllenmeyi önlemenin yolu olmazsa tez zamanda 10 milyara çıkar'' diyerek ''Dolayısıyla bizim kauçuğumuz insanlık için büyük görevler yerine getirdi.'' ifadelerini kullandı.
Geçen yıl Malezya'nın hammaddesi kauçuk olan ürünlerle yaptığı ihracatın yüzde 73'ünü plastik eldivenler oluşturdu.
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