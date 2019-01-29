Malezya Başbakanı Mahathir'den sert sözler: İsrail kınanmayı hak eden suçlu bir devlettir

İsrail'i eleştiren herkesin "Yahudi aleyhtarı" olarak yaftaladığına vurgu yapan Mahathir, "Malezya Yahudi karşıtı veya anti-semitik bir ülke değildir. Zira Araplar da Sami ırkına mensuptur. İnsanlık ve ahlak dışı baskıcı eylemleri kınamaya hakkımız vardır." değerlendirmesinde bulundu.

Mahathir, yazısında tüm dünyanın, İsraillilerin Filistinlilere yönelik baskı ve haksızlığını gördüğünü vurgulayarak, "Fakat özgürlük ve hukukun üstünlüğüne dair çok fazla konuşanlar, İsrail'e eleştiri dahi getiremiyor. İsrail'e ayrıcalık tanınıyor." eleştirisinde bulundu.

"Soykırım Devleti" başlıklı yazısında Mahathir, "İsrail, bir parça Filistin toprağında, referandum veya plebisit yapılmadan kurulmuştur. Filistinliler, İsraillilerin el koyduğu evlerinden, arazilerinden ve vatanlarından hiçbir tazminat almadan kovulmuştur." ifadelerini kullandı.

Mahathir, ABD'nin beş Müslüman ülke vatandaşlarına vize yasağı koyduğunu, Macaristan, Polonya ve Çekya'nın Müslüman mültecileri yasakladığını hatırlattı.

İsraillileri ülkeye almama hakkı bulunduğunu kaydeden Mahathir, "İsrail, kınanmayı hak eden suçlu bir devlettir. İsrail'e yönelik kuvvetli bir desteğin olduğunu biliyoruz. İsrail'i tanımamanın ötesinde bir hamle yapamıyoruz. İsraillilerin ülkemize girişini engellemeye hakkımız olduğunu savunuyoruz. Dünya bizi bunu yaptığımız için kınıyorsa biz de dünyanın iki yüzlü olduğunu söyleme hakkına sahibiz. İnsan hakları ve hukukun üstünlüğüne dair bu tür konuşmalar boş sözden ibarettir." ifadesini kullandı.

"OLİMPİYATLAR OLMAZSA BAŞKA ETKİNLİKLERE EV SAHİPLİĞİ YAPARIZ"

Öte yandan Başbakan Mahathir, başbakanlıkta düzenlediği basın toplantısında, Uluslararası Paralimpik Komitesi'nin (IPC), 2019 Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası'na Malezya'nın ev sahipliği yapmaması kararını değerlendirdi.

Mahathir, IPC'nin istediği kararı vermekte serbest olduğunu belirterek, IPC'nin kararının ülkesi için bir kayıp olmadığını söyledi.