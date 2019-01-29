HABER

Malezya Başbakanı Mahathir'den sert sözler: İsrail kınanmayı hak eden suçlu bir devlettir

DÜNYA HABERLERİ  | 29.01.2019 03:28 | Son Güncelleme

Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, şahsi blog sayfasında dikkat çeken bir yazı kaleme aldı. Mahathir yazısında, "İsrail, kınanmayı hak eden suçlu bir devlettir." dedi.

Malezya Başbakanı Mahathir'den sert sözler: İsrail kınanmayı hak eden suçlu bir devlettir

Mahathir, şahsi blog sayfasında, hükümetin 2019 Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası'na katılmak isteyen İsrailli yüzücüleri ülkeye almama kararına yönelik tepkilere cevap veren bir yazı kaleme aldı.

"Soykırım Devleti" başlıklı yazısında Mahathir, "İsrail, bir parça Filistin toprağında, referandum veya plebisit yapılmadan kurulmuştur. Filistinliler, İsraillilerin el koyduğu evlerinden, arazilerinden ve vatanlarından hiçbir tazminat almadan kovulmuştur." ifadelerini kullandı.

Mahathir, yazısında tüm dünyanın, İsraillilerin Filistinlilere yönelik baskı ve haksızlığını gördüğünü vurgulayarak, "Fakat özgürlük ve hukukun üstünlüğüne dair çok fazla konuşanlar, İsrail'e eleştiri dahi getiremiyor. İsrail'e ayrıcalık tanınıyor." eleştirisinde bulundu.

"İSRAİL'İ ELEŞTİREN YAHUDİ ALEYHTARI OLARAK YAFTALANIYOR"

İsrail'i eleştiren herkesin "Yahudi aleyhtarı" olarak yaftaladığına vurgu yapan Mahathir, "Malezya Yahudi karşıtı veya anti-semitik bir ülke değildir. Zira Araplar da Sami ırkına mensuptur. İnsanlık ve ahlak dışı baskıcı eylemleri kınamaya hakkımız vardır." değerlendirmesinde bulundu.

Mahathir, ABD'nin beş Müslüman ülke vatandaşlarına vize yasağı koyduğunu, Macaristan, Polonya ve Çekya'nın Müslüman mültecileri yasakladığını hatırlattı.

İsraillileri ülkeye almama hakkı bulunduğunu kaydeden Mahathir, "İsrail, kınanmayı hak eden suçlu bir devlettir. İsrail'e yönelik kuvvetli bir desteğin olduğunu biliyoruz. İsrail'i tanımamanın ötesinde bir hamle yapamıyoruz. İsraillilerin ülkemize girişini engellemeye hakkımız olduğunu savunuyoruz. Dünya bizi bunu yaptığımız için kınıyorsa biz de dünyanın iki yüzlü olduğunu söyleme hakkına sahibiz. İnsan hakları ve hukukun üstünlüğüne dair bu tür konuşmalar boş sözden ibarettir." ifadesini kullandı.

"OLİMPİYATLAR OLMAZSA BAŞKA ETKİNLİKLERE EV SAHİPLİĞİ YAPARIZ"

Öte yandan Başbakan Mahathir, başbakanlıkta düzenlediği basın toplantısında, Uluslararası Paralimpik Komitesi'nin (IPC), 2019 Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası'na Malezya'nın ev sahipliği yapmaması kararını değerlendirdi.

Mahathir, IPC'nin istediği kararı vermekte serbest olduğunu belirterek, IPC'nin kararının ülkesi için bir kayıp olmadığını söyledi.

Başbakan Mahathir, "Olimpiyatlar olmazsa başka etkinliklere ev sahipliği yaparız." dedi.

İSRAİLLİ YÜZÜCÜLERİ ÜLKEYE ALMAMA KARARI

Malezya hükümeti, 10 Ocak'ta aldığı bir kararla, 29 Temmuz-9 Ağustos tarihlerinde ev sahipliği yapacağı 2019 Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası’na katılmak üzere vize başvurusu yapan İsrailli yüzücülerin ülkeye girişini yasaklamış ve Başbakan Mahathir Muhammed, hükümetin söz konusu kararın arkasında olduğunu belirterek, "Eğer gelirlerse suç teşkil eder." ifadelerini kullanmıştı.

İsrail, Malezya hükümetinin bu kararına sert tepki göstermişti.

Uluslararası Paralimpik Komitesi (IPC) dün, 2019 Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası'na Malezya'nın ev sahipliği yapmaması yönünde karar almıştı. (AA)

İşte 2018'in en çok turist çeken yerleri! Türkiye'den 2 şehir de listede İşte 2018'in en çok turist çeken yerleri! Türkiye'den 2 şehir de listede
Alman otobanlarında hız sınırı konmayacakAlman otobanlarında hız sınırı konmayacak
Göreve gelir gelmez imzalamıştı! Sonucu korkunç olduGöreve gelir gelmez imzalamıştı! Sonucu korkunç oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Malezya Mahathir Muhammed israil

En Çok Okunan Haberler

Sosyal medyada paylaşımları gördü, çıldırdı: Herkesi bıçakladı

Sosyal medyada paylaşımları gördü, çıldırdı: Herkesi bıçakladı

40 yıllık tavuk firmasından konkordato talebi

40 yıllık tavuk firmasından konkordato talebi

Meteoroloji müjdeyi verdi! Sıcaklıklar artıyor

Meteoroloji müjdeyi verdi! Sıcaklıklar artıyor

MEB açıkladı! Gelecek yıl kapatılıyor

MEB açıkladı! Gelecek yıl kapatılıyor

F.Bahçe şeytanın bacağını 'Mehmet'lerle kırdı!

F.Bahçe şeytanın bacağını 'Mehmet'lerle kırdı!

CHP'de saldırı şoku: Yaralılar var

CHP'de saldırı şoku: Yaralılar var

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

'Rıza Sarraf bana iki kez tecavüz etti!'

'Rıza Sarraf bana iki kez tecavüz etti!'

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Maduro'dan Trump'a karşı hamle!

Maduro'dan Trump'a karşı hamle!

Domuz gribi kabusu geri döndü! Çok sayıda ölü var

Domuz gribi kabusu geri döndü! Çok sayıda ölü var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Trump göreve geldikten 1 hafta sonra imzalamıştı! Sonucu korkunç oldu

Göreve gelir gelmez imzalamıştı! Sonucu korkunç oldu

ABD'den Venezuela'nın petrol şirketine yaptırım kararı

ABD'den flaş yaptırım kararı!

ABD'de kaybolan çocuk, 2 gün sonra bulundu: Beni bir ayı korudu

ABD'de kaybolan çocuk, 2 gün sonra bulundu: Beni bir ayı korudu

Evcil hayvanlar sahipleriyle birlikte gömülebilecek

Evcil hayvanlar sahipleriyle birlikte gömülebilecek

Bu fotoğraf ülkede kriz yarattı

Bu fotoğraf ülkede kriz yarattı

5 günlük makarna yiyen genç ölü bulundu

5 günlük makarna yiyen genç ölü bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.