Malezya Başbakanı Mahathir: "Filistinlilerin hakları desteklenirse terör eylemleri azalır"

Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, "Filistinlilerin hakları saygı görür ve desteklenirse terör eylemleri azalır." dedi.

Başbakan Mahathir, Başkent Kuala Lumpur'daki Malezya İslami Anlayış Enstitüsü (IKIM) tarafından düzenlenen "İslamofobiden Arınma: Daha Derin bir İslami Anlayışa Doğru" başlıklı konferansta konuştu.

Bugün Müslümanların çok sayıda gruba bölündüğünü belirten Mahathir, "Dünya üzerinde sadece tek bir İslam vardır. Kur'an, bizleri farklı mezheplere bölecek şekilde İslam'ı öğretmeyi yasak etmiştir. Bugün çok sayıda İslami mezhep var. O kadar çok bölündük ki bir takım odaklar, Müslümanları kontrol etme hedeflerine ulaşmak için bizim kendi içimizdeki düşmanlıklarımızdan faydalanıyor." ifadelerini kullandı.

- "Müslümanlar İslam'dan çok dini liderleri takip ediyor"

Müslümanların İslam'ın ilkelerinden çok dini liderleri takip etmesinin yanlışlığına dikkati çeken Mahathir, "Bizler İslam adına mücadele ediyor gibi gözüken liderleri takip etmeye daha meraklıyız, oysa ki onlar İslam'ın ilkelerine uymuyorlar. Müslümanlar olarak İslam'ın doğru öğretilerine dönmeliyiz. Bunu yaparsak İslamofobi diye bir şey olmayacak ve eski gücümüzü yeniden kazanacağız." değerlendirmesinde bulundu.