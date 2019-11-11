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Malezya Başbakanı Mahathir: "Filistinlilerin hakları desteklenirse terör eylemleri azalır"

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2019 14:50 | Son Güncelleme

Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed: - "Bugün çok sayıda İslami mezhep var. O kadar çok bölündük ki bir takım odaklar, Müslümanları kontrol etme hedeflerine ulaşmak için bizim düşmanlıklarımızdan faydalanıyor" - "İsrail'in Müslümanlara yönelik baskısını durdurmak istiyorsak dünyanın desteğini kazanmamız gerekir fakat terör eylemlerine bulaşırsak, dünya güçlerini İsrail'i desteklemeye sevk ederiz"

Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, "Filistinlilerin hakları saygı görür ve desteklenirse terör eylemleri azalır." dedi.

Başbakan Mahathir, Başkent Kuala Lumpur'daki Malezya İslami Anlayış Enstitüsü (IKIM) tarafından düzenlenen "İslamofobiden Arınma: Daha Derin bir İslami Anlayışa Doğru" başlıklı konferansta konuştu.

Bugün Müslümanların çok sayıda gruba bölündüğünü belirten Mahathir, "Dünya üzerinde sadece tek bir İslam vardır. Kur'an, bizleri farklı mezheplere bölecek şekilde İslam'ı öğretmeyi yasak etmiştir. Bugün çok sayıda İslami mezhep var. O kadar çok bölündük ki bir takım odaklar, Müslümanları kontrol etme hedeflerine ulaşmak için bizim kendi içimizdeki düşmanlıklarımızdan faydalanıyor." ifadelerini kullandı.

- "Müslümanlar İslam'dan çok dini liderleri takip ediyor"

Müslümanların İslam'ın ilkelerinden çok dini liderleri takip etmesinin yanlışlığına dikkati çeken Mahathir, "Bizler İslam adına mücadele ediyor gibi gözüken liderleri takip etmeye daha meraklıyız, oysa ki onlar İslam'ın ilkelerine uymuyorlar. Müslümanlar olarak İslam'ın doğru öğretilerine dönmeliyiz. Bunu yaparsak İslamofobi diye bir şey olmayacak ve eski gücümüzü yeniden kazanacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Malezya Başbakanı, tarihte Müslümanların, büyük medeniyetler inşa ettiğini hatırlatarak, "Bu medeniyetin nerede yanlış yaptığını araştırmalı ve ülkelerimizde iyi devlet yönetimi sağlamalıyız." dedi.

İslamofobinin yükselişinin, İsrail'in Filistin'de yaptığı zulümlere Müslümanların duyduğu öfkeden kaynaklandığını vurgulayan Mahathir, İsrail'i destekleyen Avrupa ve ABD'nin, terörün asıl sebebini tartışmaktan kaçındığını kaydetti.

- "Teröre bulaşırsak dünyayı İsrail'i desteklemeye iteriz"

Malezya'nın yakın geçmişte Gazze'ye deniz yoluyla yardım göndermeye teşebbüs ettiğini fakat bu girişimin İsrail engeline takıldığını hatırlatan Mahathir, "İsrail'in ablukası yasa dışıdır. Bu yaptıkları ise kınanması gereken ama kınanmayan bir korsanlık eylemidir. İşte bu tür şeyler birçok Müslüman'ın öfkesini artırmaktadır." diye konuştu.

Mahathir, İsrail'in Filistin'e uyguladığı terörün, dünya genelinde terör faaliyetlerini kışkırttığının altını çizerek, "Eğer Filistinlilerin hakları saygı görür ve desteklenirse terör eylemleri azalır." dedi.

Bazı Müslümanların terörü çözüm yolu olarak benimsemesini de eleştiren Mahathir, "İsrail'in Müslümanlara yönelik baskısını durdurmak istiyorsak dünyanın desteğini kazanmamız gerekir fakat terör eylemlerine bulaşırsak, dünya güçlerini İsrail'i desteklemeye sevk ederiz." ifadelerini kullandı.

Mahathir, Batı ülkelerinin İslamofobiye dair klasikleşen söylemlerini değiştirmek için en iyi yöntemin, diplomasi olduğunu söyledi.

İsrail'in adaletsiz bir ülke olduğunu dünyaya diplomasi yoluyla göstermek gerektiğine vurgu yapan Mahathir, "Bütün Avrupalı veya ABD'lilerin İslam'a, Müslümanlara veya Filistinlilere karşı oldukları fikri doğru değil. Buna rağmen bizler, onların bize yönelik desteğini kaybettirecek şeyler yapıyoruz. Filistinlilere yönelik desteğiyle bilinen bazı şahıslar maalesef Müslümanlar tarafından öldürüldü. Bunu yaparak dünyaya kendimizi sevdiremeyiz." dedi.

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Filistin israil Mahathir Muhammed Malezya terör

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