Malezya Başbakanı Mahathir, Hamas Lideri Heniyye ile görüştü

PUTRAJAYA (AA) - Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'yi makamında kabul etti.

Malezya Filistin Kültür Organizasyonundan yapılan açıklamaya göre Hamas Lideri Heniyye, Malezya'nın idari başkenti Putrajaya'daki Başbakanlık Binası'nda, Mahathir ile resmi görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede Heniyye, Malezya Başbakanını, İsrail'in Kudüs ve Gazze'de sivil halka uyguladığı şiddetin ardından Filistin'deki son duruma dair bilgilendirdi.

İsrail'in bölgedeki planlarının bozulmasının önemini vurgulayan Heniyye, Mahathir'e Filistin davasına verdiği destekten ötürü teşekkür etti.

Görüşmede, Hamas Siyasi Büro üyeleri İzzet er-Rişk, Nizar Avadalllah ve Mahir Salah da hazır bulundu.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Malezya'ya gelen Heniyye, Malezyalı üst düzey isimlerle de bir araya gelecek.

