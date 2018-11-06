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Malezya Başbakanı Mahathir Japonya'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2018 22:31 | Son Güncelleme

Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed: - "Gelecekte, mali sorunlarımızın çözümünde yardımına ihtiyacımız olduğunda Japonya Başbakanı Şinzo Abe ve hükümeti yardıma hazır”

Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, "Gelecekte, mali sorunlarımızın çözümünde yardımına ihtiyacımız olduğunda Japonya Başbakanı Şinzo Abe ve hükümeti yardıma hazır.” dedi.

Muhammed, resmi ziyaret kapsamında gittiği Japonya'da Başbakan Şinzo Abe ile bir araya geldi.

Abe ve Mahathir'in görüşmesinde ikili ekonomik ilişkilerin geliştirilmesinin yanı sıra Japonya'nın kredi desteği ele alındı.

Görüşme sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Mahathir, "Gelecekte, mali sorunlarımızın çözümünde yardımına ihtiyacımız olduğunda Japonya Başbakanı Şinzo Abe ve hükümeti yardıma hazır." dedi.

Mahathir, kredinin eski Başbakan Necip Rezak'ın yönetiminde yapılan borçların ödenmesi ve mali sorunların giderilmesi için kullanılacağını sözlerine ekledi.

Japonya Başbakanı Abe de Malezya'ya 10 yıl vadeli 1,75 milyar dolarlık krediyi kapsayan bir plan hazırladıklarını kaydetti.

Mahathir'e çok saygı duyduğunu ifade eden Abe, "Ülkesinin yeniden inşası için başbakanlık sorumluluğunu üstlenen Mahathir'e saygı duyuyorum. Kendisiyle birçok alanda ikili ilişkileri ilerletmek istiyoruz." diye konuştu.

İki lider, Hint ve Pasifik okyanuslarını özgür ve açık tutmak için Güney Çin Denizi'nde güvenliğe yönelik iş birliğini hızlandırma konusunda anlaştıklarını açıkladı.

Öte yandan ilişkilerin geliştirilmesi için gösterdiği çabalardan dolayı Mahathir'e Japonya'nın en büyük devlet nişanı verildi.

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Anahtar Kelimeler:
Japonya Mahahtir Muhammed Malezya Shinzo Abe

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