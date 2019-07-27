Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, Türkiye'den ayrıldı

İSTANBUL (AA) - Türkiye'deki resmi ziyaretini tamamlayan Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, saat 16.30'da Türkiye'den ayrıldı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Mahathir, Ankara ve İstanbul'da çeşitli temas ve incelemelerde bulundu.

Mahathir Muhammed ve eşi Siti Hasmah Muhammed Ali, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ile bu sabah Vahdettin Köşkü'nde kahvaltı yaptı. Daha sonra Erdoğan ve Mahathir, Hadımköy'deki Baykar'ın tesislerini ziyaret etti.

Mahathir, Türkiye'den ayrılmadan önce İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Malezyalı basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, eşi Siti Hasmah Muhammed Ali ve beraberindeki heyeti, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin Kuala Lumpur Büyükelçisi Merve Kavakcı, Türk ve Malezyalı yetkililer ile havalimanı yetkilileri uğurladı.

