Malezya Başbakanı Mahathir, Sabiha Gökçen Havalimanı'nı ziyaret etti

Malezya Başbakanı Mahathir'i, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin Kuala Lumpur Büyükelçisi Merve Kavakcı, Malezya'nın Ankara Büyükelçisi Abd Razak Bin Abdul Wahab, İSG Mülki İdare Amiri Necip Çakmak, Khazanah Üst Düzey Yöneticisi Datuk Shahril Ridza Ridzuan, Malaysia Airports Holdings Berhad (MAHB) Yönetim Kurulu Başkanı Tan Sri Datuk Zainun Ali, MAHB Grup Üst Yöneticisi Raja Azmi Raja Nazuddin, İSG Yönetim Kurulu Üyesi Dato Azmi Bin Murad, İSG Üst Yöneticisi Ersel Göral'ın yanı sıra Türk ve Malezyalı yetkililerden oluşan heyet karşıladı.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Yatırım Yapım ve İşletme AŞ'den (İSG) yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi konuğu olarak Türkiye'de bulunan Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, eşi Dr. Siti Hasmah ve beraberindeki heyet, Ankara'dan özel uçakla Sabiha Gökçen Havalimanı'na geldi.

Konuk Başbakan Mahathir'e, karşılama töreninin ardından Havalimanı VIP Terminali Toplantı Salonu'nda sunum yapıldı.

MAHB Yönetim Kurulu Başkanı Tan Sri Datuk Zainun Ali, burada yaptığı konuşmada, Mahathir'e "Hoş geldiniz" diyerek, program hakkında bilgi verdi.

MAHB Grup Üst Yöneticisi Raja Azmi Raja Nazuddin da MAHB'ın yatırımlarının yanı sıra İSG'nin mevcut durumu ve ikinci pist inşaatı ile terminal genişleme projelerini de içeren gelecek hedefleri hakkında sunum yaptı.

İSG'nin terminal işletmesinin yönetimine ilk adımı 2008 yılında attıklarını hatırlatan Nazuddin, MAHB'ın 2015 yılında İSG hisselerinin tamamına sahip olduğunu belirtti.

O yıldan beri yolcu sayısında 8 kat artış gerçekleştiğine işaret eden Nazuddin, İSG'nin İslam ülkeleri arasında bir hava ulaşım merkezi olmayı hedeflediğini aktardı.

Sunumun ardından Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed'e, MAHB Yönetim Kurulu Başkanı Tan Sri Datuk Zainun Ali tarafından günün anısına hediye takdim edildi ve toplu fotoğraf çekimi yapıldı.

Daha sonra Başbakan Mahathir ve beraberindeki heyet ile havalimanında incelemede bulundu. Terminal binasını gezen Mahathir'e, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın yanı sıra Malezya Dışişleri Bakanı Datuk Saifuddin Abdullah, Malezya Savunma Bakanı Tuan Haji Mohamad Sabu ve Malezya Uluslararası Ticaret ve Sanayi Bakanı Datuk Darell Leiking de eşlik etti.

