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Malezya Başbakanı Mahathir: "Televizyon kanalı projesi somut bir adımdır"

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.11.2019 15:37 | Son Güncelleme

"(Türkiye, Malezya ve Pakistan ile ortak televizyon kanalı projesine dair) İslam'ın ne olduğunu anlatan, terörün asıl sebeplerinin ne olduğunu açıklayan bir televizyon kanalı olması bizim için çok önemli" - "Televizyon kanalı projesi, bildiriler yayımlayıp daha sonra yayımlanan bildiriyi unutmak yerine somut bir şeyler yapmak için adım atmaktır" - "Televizyon üç ülkede de var olacak. Muhtemelen Endonezya gibi kalabalık ülkelerde de olacak"

PUTRAJAYA (AA) - Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, Malezya'nın Türkiye ve Pakistan ile kuracağı uluslararası televizyon kanalına ilişkin, "Televizyon kanalı projesi, bildiriler yayımlayıp daha sonra yayımlanan bildiriyi unutmak yerine somut bir şeyler yapmak için adım atmaktır." dedi.

Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da 18-21 Aralık'ta düzenlenecek 2019 Kuala Lumpur Zirvesi öncesi yerli ve yabancı basın mensuplarını idari başkent Putrajaya'da ağırlayan Başbakan Mahathir, zirvenin içeriğine, bölgesel sorunlara ve Türkiye-Malezya-Pakistan'ın kurmayı planladığı uluslararası televizyon kanalı projesine dair değerlendirmelerde bulundu.

Malezya Başbakanı, Türkiye, Pakistan, Endonezya ve Katar'dan siyasi liderlerin davet edileceği zirvenin ana temasının, Müslüman dünyasının yaşadığı problemlere çözüm getirmek olduğunu belirterek "Bu zirveyle Müslümanların yaşadığı problemleri azaltma veya yok etmeyi amaçlıyoruz. Bu zirve belki büyük İslam medeniyetinin yeniden inşa edilmesi için ilk adım olabilir." diye konuştu.

- "İslam'ın ne olduğunu anlatan bir televizyon kanalı bizim için önemli"

Görüşmede AA muhabirinin sorularını da yanıtlayan Mahathir, ortak televizyon kanalı projesinin içeriğine ilişkin şunları kaydetti:

"Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Pakistan Başbakanı İmran Han ile görüşmelerde bulundum. Müslüman dünyasının karşı karşıya kaldığı problemlerle ilgili konuştuk. Sonuç olarak dünyanın bizi yanlış anladığı kanaatine vardık. Bu yanlış anlaşılmaların Müslümanları desteklemeyen kişiler tarafından ortaya çıkarıldığını biliyoruz. Buna karşı koyabilmek için hikayeyi bizim tarafımızdan anlatmamız gerekiyor. Bunu sağlamanın en iyi yollarından biri de televizyon kanalı kurmaktır. İslam'ın ne olduğunu ve Müslümanları anlatan, mesela terörün asıl sebeplerinin ne olduğunu açıklayan bir televizyon kanalı olması bizim için çok önemli."

Televizyon kanalının bütün dünyadan haberleri yansıtacağını ve İngilizcenin yanı sıra diğer dillerde de yayın yapacağını dile getiren Mahathir, "Bu süreçte umarız insanlar İslam'ı daha iyi anlayabilir. Sadece gayrimüslimler değil, aynı zamanda Müslümanlar da... Çünkü bazı Müslümanlar da İslam'ın mesajını umursamıyor. Bu insanları da geri kazanmak ve İslam'ın asıl öğretilerini anlatmak önemli olacaktır." dedi.

- "Televizyon üç ülkede de var olacak"

Mahathir, "Televizyon üç ülkede de var olacak. Muhtemelen Endonezya gibi kalabalık ülkelerde de olacak." ifadelerini kullandı.

Malezya'nın Müslüman dünyanın sorunlarına ilişkin somut projeler üretmenin peşinde olduğunu belirten Mahathir, "Televizyon kanalı projesi, bildiriler yayımlayıp daha sonra yayımlanan bildiriyi unutmak yerine somut bir şeyler yapmak için adım atmaktır." değerlendirmesinde bulundu.

İnsanları İslam'dan korkutmayı amaçlayan İslamofobi'nin hiçbir haklı tarafı olmadığının altını çizen Mahathir, "Terör saldırılarını sadece Müslümanlar yapmıyor. Gayrimüslimler de yapıyor. Yeni Zelanda'da ve ABD'de olanlar ortada. Dolayısıyla bunlar sadece Müslümanlarla sınırlı değil." şeklinde konuştu.

- Türkiye, Malezya ve Pakistan'ın ortak kaygıları var

Mahathir, zirve kapsamında Arakan, Keşmir ve Filistin'deki insani krizlerin de konuşulup konuşulmayacağı sorusuna "Tabii ki evet. Çünkü Müslüman dünyasının çok sayıda sorunla karşı karşıya olduğunu görüyoruz. Müslümanlar ülkelerinden sürgün ediliyor. Müslümanlar, kendi ülkelerindeki sorunlardan ötürü vatanlarını terk edip gayrimüslim ülkelerde yaşıyor. Çok sayıda Müslüman baskı altında. Bütün bu meseleler zirve boyunca tartışmaya açılacak." cevabını verdi.

Kuala Lumpur Zirvesi'nin küçük bir başlangıç olacağını belirten Mahathir, "Şimdilik aynı İslam anlayışına sahip ve aynı sorunları yaşayan bu ülkelerle başlayıp zirve yapmak istiyoruz. İlerleyen yıllarda diğer ülkeler de katılabilir." dedi.

Malezya Başbakanı Türkiye, Malezya ve Pakistan'ın ortak kaygıları olduğuna dikkati çekerek "Bu ülkelere ilaveten Katar ve Endonezya gibi ülkelerle bizim ortak sorunlarımız var." diye konuştu.

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