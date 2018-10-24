Malezya Başbakanı Mahathir'den Patani'de çatışmaları bitirme sözü

Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, Tayland'a yaptığı resmi ziyarette, ülkenin güneyindeki Patani bölgesinde iktidar ile silahlı gruplar arasında yürütülen barış görüşmelerinin devamını sağlamak için her türlü yardıma hazır olduğunu belirtti.
Tayland'ın başkenti Bangkok'ta mevkidaşı General Prayut Chan-o-cha ile görüşen Mahathir, ortak basın açıklamasında, Tayland hükümetiyle Patani'deki askeri gruplar arasındaki barış görüşmelerinde son durum ve bundan sonra neler yapılabileceğinin konuşulduğunu ifade etti.
Güney Tayland sorununun çözümüne yönelik çabaların, Malezya ve Tayland arasındaki gerçek iş birliğinin göstergesi olduğuna dikkati çeken Mahathir, "Ülkenin güneyindeki şiddeti sonlandırmak için mümkün olan her alanda yardım etme sözü verdik." dedi.
Mahathir, iki ülkenin iş birliği alanında sağlam bir geçmişi olduğunu vurgulayarak, "Malezya bundan önce terör sorunuyla yüzleştiğinde Tayland, terörün bitmesi için birçok hususta yardımda bulunmuştu. Bunun için Tayland hükümetine ve insanına minnettarız." açıklamasında bulundu.
- Barış görüşmeleri devam edecek
Tayland Başbakanı Prayut da hükümet ile güneydeki silahlı gruplar arasında barış görüşmelerinin kaldığı yerden devam edeceğini, Malezya'nın da kolaylaştırıcı rol üstleneceğini belirtti.
Prayut, bu sorunun Tayland'ın iç meselesi olduğuna yönelik Mahathir ile fikir birliği içinde olduğuna dikkati çekerek, "Malezya yardım etmeye hazır, dolayısıyla sorunlar daha hızlı çözülecek." dedi.
- Süreç 2013'te başlamıştı
Tayland'ın güneyindeki Patani bölgesinde yüz yıldan fazla süren çatışmaların son bulması için 2013'te, Tayland hükümetiyle bağımsızlık yanlısı Patani Malay Ulusal Devrim Cephesi (BRN) arasında barış görüşmeleri sürecine başlanmıştı.
Dönemin Malezya hükümetinin de aracılık yaptığı görüşmeler, 2014'te General Prayut'un liderliğindeki askeri darbenin ardından durmuş, daha sonra Prayut tarafından şartları yenilenerek sürmüştü.
Malezya'daki 6 Mayıs genel seçimlerinde eski Başbakan Necip Rezak'ın seçimleri kaybetmesinin ardından barış görüşmeleri hız kaybetmişti.
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