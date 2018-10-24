Malezya Başbakanı Mahathir'den Patani'de çatışmaları bitirme sözü

Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, Tayland'a yaptığı resmi ziyarette, ülkenin güneyindeki Patani bölgesinde iktidar ile silahlı gruplar arasında yürütülen barış görüşmelerinin devamını sağlamak için her türlü yardıma hazır olduğunu belirtti.

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta mevkidaşı General Prayut Chan-o-cha ile görüşen Mahathir, ortak basın açıklamasında, Tayland hükümetiyle Patani'deki askeri gruplar arasındaki barış görüşmelerinde son durum ve bundan sonra neler yapılabileceğinin konuşulduğunu ifade etti.

Güney Tayland sorununun çözümüne yönelik çabaların, Malezya ve Tayland arasındaki gerçek iş birliğinin göstergesi olduğuna dikkati çeken Mahathir, "Ülkenin güneyindeki şiddeti sonlandırmak için mümkün olan her alanda yardım etme sözü verdik." dedi.

Mahathir, iki ülkenin iş birliği alanında sağlam bir geçmişi olduğunu vurgulayarak, "Malezya bundan önce terör sorunuyla yüzleştiğinde Tayland, terörün bitmesi için birçok hususta yardımda bulunmuştu. Bunun için Tayland hükümetine ve insanına minnettarız." açıklamasında bulundu.