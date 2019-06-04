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Malezya Başbakanı Mahathir'den Ramazan Bayramı mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.06.2019 19:19 | Son Güncelleme

Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed: - "Müslümanların kardeş olduğunu biliyoruz, fakat genellikle birbirleriyle savaşa gidecek derecede sorunlar yaşıyorlar. Öldürmek bize yasaklandığı halde çoğumuz ölüyor ve öldürüyoruz"

Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, "Müslümanların kardeş olduğunu biliyoruz, fakat genellikle birbirleriyle savaşa gidecek derecede sorunlar yaşıyorlar. Öldürmek bize yasaklandığı halde çoğumuz ölüyor ve öldürüyoruz" ifadesini kullandı.

Mahathir Muhammed, Ramazan Bayramı dolayısıyla tebrik mesajı yayımladı.

Resmi sosyal medya hesaplarında paylaştığı videoda bütün İslam aleminin bayramını kutlayan Mahathir, Müslümanlara birlik ve kardeşlik çağrısında bulundu.

Mahathir, Müslümanların dünya genelinde yaşadığı sorunlara dikkati çekerek, "Müslümanların kardeş olduğunu biliyoruz fakat genellikle birbirleriyle savaşa gidecek derecede sorunlar yaşıyorlar. Öldürmek bize yasaklandığı halde çoğumuz ölüyor ve öldürüyoruz." şeklinde konuştu.

İslam'da adaletin önemine vurgu yapan Mahathir, "Dinimizde adaletten daha önemli hiçbir şey yoktur. Fakat çoğumuz sorgulamadan cezalandırıyor, adaleti bertaraf ediyoruz." dedi.

Mahathir, Müslümanların her yerde ezildiğini belirterek, "Eğer sadece Kur'an'daki öğretilere dayansaydık, başımıza gelen her şeyin bu öğretileri ve Kur'an'ın gösterdiği yolu reddetmemizden kaynaklandığını bilirdik." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmasında Malezya'daki yabancı çalışanlara da şükranlarını sunan Mahathir, "Bayramımızı huzur içinde yaşamamızın sebebi sadece bizim değil, ülkedeki yabancı çalışanların da emeğinden kaynaklanıyor." ifadelerini kullandı.

Malezya Ramazan Bayramı'na yarın girecek.

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