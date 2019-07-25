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Malezya Başbakanı Muhammad'e 'Fahri Doktora' unvanı

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.07.2019 17:26 | Son Güncelleme

ANKARA Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nce (AYBÜ) Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed'e, iki ülke arasında uluslararası işbirliğine sağladığı önemli katkılar nedeniyle 'Fahri Doktora' unvanı verildi.

Malezya Başbakanı Muhammad'e 'Fahri Doktora' unvanı

ANKARA, (DHA)- ANKARA Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nce (AYBÜ) Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed'e, iki ülke arasında uluslararası işbirliğine sağladığı önemli katkılar nedeniyle 'Fahri Doktora' unvanı verildi.
Yükseköğretim Kurulu'nda (YÖK) düzenlenen törene Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'ın yanı sıra Malezya Dış İşleri Bakanı Dato Saifuddin Abdullah da katıldı. YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, ülke topraklarının yükseköğretim alanında derin bir tecrübeye sahip olduğunun bilindiğini belirterek, "Geçmişin kadim eğitim kurumlarından, günümüze uzanan asaletli ve köklü yükseköğretim tarihimizle gurur duyuyorum ve geleceğin inşasındaki rolünü fevkalade önemsiyorum. Ülkemiz bugün dünyada küresel bir aktördür, büyük bir yarışın içindedir ve bu büyük yarışı önde sürdürme kararlılığındadır" dedi.
'ÖĞRENCİ SAYIMIZ 150 BİNİ AŞTI'
YÖK Başkanı Saraç, 4 yıl önce 48 binlerde olan uluslararası öğrenci sayısının bugün 150 bini aştığını belirterek, "Üniversitelerimiz ile yurt dışındaki üniversitelerimiz arasında toplam 233 ortak eğitim öğretim protokolü imzalandı. Tüm bu süreçler ve gelişmeler, güvenilir uluslararası işbirliği arayışımızı artırıyor. Malezya bu noktada uluslararası değerlendirmelerde giderek yükselen sıralamalara sahip üniversiteleri, kaliteli eğitim sistemi, özellikle teknoloji alanında özgünlüğü ile işbirliğini arttırmak istediğimiz dost ülke olarak öne çıkmaktadır. Ülkemizde okuyan Malezyalı öğrenci sayısı 2018-2019 yılı için 108 kız öğrenci, 107 erkek öğrenci olmak üzere 215'dir. Bu öğrencilerimizin 169'u lisans, 36'sı yüksek lisans, 10 tanesi de doktora için ülkemizde bulunmaktadırlar" diye konuştu.
'FAHRİ DOKTORA' UNVANI
Konuşmaların ardından, Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed'e, YÖK Başkanı Saraç tarafından, iki ülke arasında uluslararası işbirliğine sağladığı önemli katkılar nedeniyle 'Fahri Doktora' unvanı verildi. Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, daha sonra şeref defterini imzaladı. ​

​FOTOĞRAFLI

Malezya Başbakanı Muhammad'e 'Fahri Doktora' unvanıMalezya Başbakanı Muhammad'e 'Fahri Doktora' unvanıMalezya Başbakanı Muhammad'e 'Fahri Doktora' unvanıMalezya Başbakanı Muhammad'e 'Fahri Doktora' unvanı

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