Malezya Başbakanı Muhammed, TUSAŞ’ı ziyaret etti

Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, Savunma Sanayii Başkanlığının ev sahipliğinde Türk savunma sanayii sektörüyle bir araya geldi. Ziyaret sırasında Atak, Hürkuş ve Anka gösteri gerçekleştirdi.

Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, Türkiye ziyaretinde Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ev sahipliğinde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın da katılımı ile Türk savunma sanayii şirketleri ile bir araya geldi. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii’nin (TUSAŞ) tesislerinde gerçekleşen ziyarette Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından Malezya ile Türk savunma sanayii şirketleri arasında olası işbirliklerini kapsayan bir sunum gerçekleştirildi. Sunumun ardından Başbakan Muhammed, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii’nin tesislerini gezerek, özgün geliştirilen platformlar hakkında bilgi aldı. Yapılan fabrika turunun ardından Muhammed, Anka, Atak ve Hürkuş’un gösterilerini izledi.

Sunum sonrasında basın mensuplarına değerlendirmede bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Bugün Malezya Başbakanını ağırlıyoruz. Kendisini buradaki tesislerimizi gezdirdik. Malezya ile Türkiye’nin iş birliği yapabileceği birçok alan var. Hem savunma sanayiinde olduğu gibi diğer endüstrilerde de önümüzde büyük fırsatlar duruyor. Sayın Cumhurbaşkanımız ile yapacakları görüşmede de bu konuları ele alacağız. Güzel bir sunum yaptık kendilerine. Memnun kalmaları da bizi mutlu etti” diye konuştu.

Malezya ile olası işbirlikleriyle ilgili Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, “Birkaç ay önce Langkawi’de fuarda mutabakat zaptı imzaladık. Bir dahaki adımı bugünkü görüşmelerde daha somut adım atarak, gördüğümüz ürünlerin temelinde ve diğer savunma sanayii ürünlerinde iş birliğimizi geliştireceğiz. Çok olumlu bir adım olacağını umuyoruz” dedi.