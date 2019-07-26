Malezya Başbakanı Sabiha Gökçen Havalimanı’nı gezdi

ANIL UÇAN / İSTANBUL,(DHA) - Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, Ankara’daki resmi ziyaretlerinin ardından İstanbul’a gelerek İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nı gezdi. Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, terminal işletmesi Malezyalı Malaysia Airports Holdings’e ait olan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nı gezdi. Başbakan Muhammed, Ankara’da ki resmi ziyaretlerinin ardından saat 11.15’te özel uçak ile İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’na geldi. Mahathir Muhammed ve eşi Siti Hasmah’ı Sabiha Gökçen Havalimanı’nda Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Malezya Dışişleri Bakanı Honorable Datuk Saifuddin Abdullah, Savunma Bakanı Honorable Mohamad Sabu ve Uluslararası Ticaret ve Sanayi Bakanı Honorable Darell Leiking Türkiye'nin Kuala Lumpur Büyükelçisi Merve Kavakçı, Malezya’nın Ankara Büyükelçisi Abd Razak Wahab, Sabiha Gökçen Havalimanı Mülki İdare Amiri Necip Çakmak, Khazanah Üst Düzey Yöneticisi Datuk Shahril Ridza Ridzuan, MAHB Yönetim Kurulu Başkanı Tan Sri Datuk Zainun Ali, MAHB Grup CEO’su Raja Azmi Raja Nazuddin, Malaysia Airports Holdings Yönetim Kurulu Başkanı Tan Sri Zainun Ali, Sabiha Gökçen Havalimanı terminal işletmecisi İSG’nin CEO’su Ersel Göral, Sabiha Gökçen Havalimanı terminal işletmecisi İSG’nin Yönetim Kurulu Üyesi Dato Azmi Bin Murad, Malezyalı yöneticiler ve İSG’nin üst düzey yöneticileri karşıladı. Karşılamanın ardından Başbakan Muhammed’e Sabiha Gökçen Havalimanı VIP terminali toplantı salonunda havalimanı ile ilgili 20 dakikalık sunum yapıldı. Sunumun ardındanMahathir Muhammed’e Malaysia Airports Holdings Yönetim Kurulu Başkanı Tan Sri Zainun tarafından hediye takdim edildi. Ardından Başbakan Mahathir Muhammed ve beraberindeki heyet golf arabası ile Sabiha Gökçen Havalimanı terminalinde tanıtım turu gerçekleştirdiler. O'na Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank eşlik etti. Turun ardından Başbakan ve eşi havalimanından ayrıldı.

