HABER

Malezya Başbakanından gençlere Türkiye'de çalışma tavsiyesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.08.2019 05:45 | Son Güncelleme

Başbakan Mahathir Muhammed: "Genç nesil Türkiye'ye gitmeli, Türkçeyi öğrenip 10 sene orada çalıştıktan sonra buraya dönmeli. Bu sayede Malezya'da değişimin yaşanacağını düşünüyorum"

Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, ülkesinin büyümesine katkı sağlamak için gençlere Türkiye'de çalışıp tecrübe edinmeleri tavsiyesinde bulundu.

Malezya'nın bağımsızlık günü öncesi Melakka eyaletinde düzenlenen Ulusal Gün kutlamalarının açılışını yapan Başbakan Mahathir, şehir meydanında üniversite öğrencilerine seslendi.

Mahathir, Batı'nın benimsediği yeni hayat tarzının ve değerlerin toplumları giderek yozlaştırdığını dile getirerek, "İçimizde bu hayat tarzını takip edenler var. Eğer Batı'nın değerlerini taklit edersek yeniden sömürge haline geliriz. Doğu'nun sahip olduğu değerlerle gurur duyun." dedi.

Geçen ayki Türkiye ziyareti sırasında Türklerin çalışkanlığını takdirle gözlemlediğini belirten Mahathir, "Türkiye'deki kalkınma Malezya'dakinden daha iyi. Bunu sağlayan Türk insanıdır." diye konuştu.

Mahathir, Türkiye'nin sergilediği kalkınmanın Malezya için iyi bir örnek olduğunun altını çizerek, "Genç nesil Türkiye'ye gitmeli, Türkçeyi öğrenip 10 sene orada çalıştıktan sonra buraya dönmeli. Bu sayede Malezya'da değişimin yaşanacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Gençlerden ülkeye ait her problemi kendi sorumlulukları olarak görmelerini temenni eden Mahathir, "Vatanseverlik ve aidiyet ruhu genç nesle yerleşmeli, çünkü onların karakteri gelecekte milletin karakterini yansıtacaktır." sözlerine yer verdi.

PARTNERSarhoş çift şoke etti! Metroda üzerine çıkıp...Sarhoş çift şoke etti! Metroda üzerine çıkıp...
13 yaşındaki Hüseyin'in katiliyle ilgili şaşırtan detay!13 yaşındaki Hüseyin'in katiliyle ilgili şaşırtan detay!
Bursa'da 18 katlı lüks binada korkutan yangın! Hızla binayı boşalttılar!Bursa'da 18 katlı lüks binada korkutan yangın! Hızla binayı boşalttılar!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Başbakan Mahathir Muhammed Malezya Türkiye

En Çok Okunan Haberler

Bir otobüs yangını daha! Yolcular tahliye edildi

Bir otobüs yangını daha! Yolcular tahliye edildi

Kurban Bayramı Tatili kaç gün olacak? Bakan bizzat açıkladı!

Kurban Bayramı Tatili kaç gün olacak? Bakan bizzat açıkladı!

Bu hali olay oldu! 'O kadar kilo almadım ama...'

Bu hali olay oldu! 'O kadar kilo almadım ama...'

Türkiye'yi hüzne boğmuştu! Böyle uğurladı!

Türkiye'yi hüzne boğmuştu! Böyle uğurladı!

ABD’de silahlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

ABD’de silahlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Korkunç gerçek 8 yıl sonra ortaya çıktı!

Korkunç gerçek 8 yıl sonra ortaya çıktı!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

41 polis hakkında gözaltı kararı!

41 polis hakkında gözaltı kararı!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

İstanbul’da bulundu! ‘Büyük bir heyecan yarattı’

İstanbul’da bulundu! ‘Büyük bir heyecan yarattı’

Pes etmedi, evinin bodrumunda yaptı! Duvarı yıkarak çıkardı

Pes etmedi, evinin bodrumunda yaptı! Duvarı yıkarak çıkardı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
13 yaşındaki Hüseyin'in katiliyle ilgili şaşırtan detaylar ortaya çıktı!

13 yaşındaki Hüseyin'in katiliyle ilgili şaşırtan detay!

Bursa'da 18 katlı lüks binada korkutan yangın! Hızla binayı boşalttılar!

Bursa'da 18 katlı lüks binada korkutan yangın! Hızla binayı boşalttılar!

Tur otobüsü küle döndü! Firma sahibi: Madeni yağ koymakla bu araba yanmaz

Firma sahibi: Madeni yağ koymakla bu araba yanmaz

Manisa'da feci kaza! Kanala düşen araçta can pazarı!

Kanala düşen araçta can pazarı! Böyle görüntülendi

Hakkari'de 25 yıl önce PKK'ya katılan 2 terörist, ikna çalışmasıyla teslim oldu

25 yıl önce PKK'ya katılan 2 terörist teslim oldu!

Sayısal Loto sonuçları açıklandı! MPİ 3 Ağustos 2019 Sayısal Loto sonuçları sorgula

Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.