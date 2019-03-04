"Malezya başka ülkelerin iç işlerine karışmamaktadır"

Malezya hükümeti, ABD'nin Venezuela'da iç siyasete müdahale çabasının ardından ülke genelinde yaşanan çatışmalara ilişkin "bağımsızlık" ve "toprak bütünlüğü" ilkelerine bağlılık vurgusu yaptı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Venezuela'da 15 kişinin öldüğü ve 300'den fazla kişinin yaralandığı çatışmalardan büyük endişe duyulduğu belirtilerek "Malezya, Venezuela ve halkının duygularını paylaşmakla, bölgede ve ülkede barış ile istikrar için kalıcı çözümün sağlanmasını ummaktadır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, "Malezya; bağımsızlık, egemenlik ve toprak bütünlüğüne saygı prensiplerine bağlıdır ve başka ülkelerin iç işlerine karışmamaktadır." ifadesine yer verildi.

Başbakan Mahathir Muhammed, geçen ay yaptığı konuşmada, ABD'nin Venezuela'nın iç işlerine müdahale çabasını, "Bazı demokratik ülkelerin, diğer ülkeleri demokrasiye zorladığına şahit oluyoruz. Demokratik bir ülke başka bir ülkenin hükümetini seçim olmadan, kendi gücüyle değiştirebiliyor ve uslu dururlarsa insani yardım da gönderiyor." sözleriyle eleştirmişti.