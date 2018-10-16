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Malezya Çin-ABD ticaret savaşını fırsat olarak görüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2018 20:17 | Son Güncelleme

Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed: - "Eğer bu savaşın bir etkisi olursa bu, Çin'deki Amerikan yatırımlarının Malezya'ya çevrilmesi şeklinde olabilir. Dolayısıyla ABD ile Çin arasındaki bu ticari savaştan fayda da sağlayabiliriz"

Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşının, Malezya'ya yarar getirebileceğini söyledi.

Mecliste milletvekillerinin sorularını cevaplayan Mahathir, iki süper güç arasındaki ticaret savaşının muhtemel etkilerinden hükümetin haberdar olduğunu, bu durumun ülkesi Malezya'yı önemli ölçüde etkilemediğini ifade etti. Mahathir, bu çatışma ortamının Malezya'nın yararına da olabileceğini belirtti.

Mahathir, hükümet olarak her türlü savaşta müdahale etmeme politikasını savunduklarının altını çizerek, "Eğer bu savaşın bir etkisi olursa bu, Çin'deki Amerikan yatırımlarının Malezya'ya çevrilmesi şeklinde olabilir. Dolayısıyla ABD ile Çin arasındaki bu ticari savaştan fayda da sağlayabiliriz." dedi.

Malezya'nın Çin ile ilişkilerine de değinen Mahathir, ülkeye son yaptığı ziyarette, ikili ilişkilerin daha da ilerlemesi ve çeşitli iş sahalarında ortak fayda sağlayacak alanların yaratılmasında Çinli yetkililerle mutabık kaldığını vurguladı.

Mahathir, Çin'den gelen yatırımları olumlu karşıladığını da ekleyerek, "Biz Çin'den gelen yatırımları destekleriz fakat bu yatırımların Malezyalılara iş imkanı sağlaması, yerel materyal kullanması, teknoloji ve yerel endüstri transferi meydana getirmesi gerekir." diye konuştu.

Başbakan ayrıca, son zamanlarda Çin'den Malezya'ya gelen turist sayısının düşüşüne de dikkati çekerek, Çinliler için vize fiyatlarında makul düzenleme yapılacağını ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
ABD çin Mahathir Malezya ticaret

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