Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, "Çin ile Avrupa'nın tam ortasındayız. Malezya, Çin'in Güneydoğu Asya'daki ticaret merkezi olabilir." dedi.

Çin'e Perşembe günü yapacağı resmi ziyaret öncesi Xinhua Haber Ajansı'na röportaj veren Mahathir, Malezya ve Çin ilişkilerine dair değerlendirmelerde bulundu.

Başbakan olduktan sonra Çin'e yapacağı ikinci ziyaretin ana hedefinin iki ülke ilişkilerini geliştirmek olduğunu belirten Mahathir, "İlişkilerimiz her zaman yakın olmuştur fakat Çin ile birbirimizi daha iyi tanımamız gerekiyor. Böylece Çin'in son zamanlarda uyguladığı politikaları anlayabiliriz." dedi.

Mahathir, Çin'in bölgesel politikasına ilişkin görüşlerini başkent Pekin'de katılacağı Kuşak ve Yol Girişimi (BRI) Forumu'nda paylaşacağının altını çizdi.

Kuşak ve Yol Girişimi'nin bölge ülkelerine fayda sağlayacağını ifade eden Mahathir, "Bu planla birlikte çok sayıda geminin Malezya ile Güneydoğu Asya ülkelerinden geçiş yapacağı ve bölge ülkeleriyle Çin'in ticaretini artıracağından eminim." şeklinde konuştu.