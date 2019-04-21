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"Malezya, Çin'in Güneydoğu Asya'daki ticaret merkezi olabilir"

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2019 20:40 | Son Güncelleme

Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed: - "Çin ile Avrupa'nın tam ortasındayız. Malezya, Çin'in Güneydoğu Asya'daki ticaret merkezi olabilir"

Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, "Çin ile Avrupa'nın tam ortasındayız. Malezya, Çin'in Güneydoğu Asya'daki ticaret merkezi olabilir." dedi.

Çin'e Perşembe günü yapacağı resmi ziyaret öncesi Xinhua Haber Ajansı'na röportaj veren Mahathir, Malezya ve Çin ilişkilerine dair değerlendirmelerde bulundu.

Başbakan olduktan sonra Çin'e yapacağı ikinci ziyaretin ana hedefinin iki ülke ilişkilerini geliştirmek olduğunu belirten Mahathir, "İlişkilerimiz her zaman yakın olmuştur fakat Çin ile birbirimizi daha iyi tanımamız gerekiyor. Böylece Çin'in son zamanlarda uyguladığı politikaları anlayabiliriz." dedi.

Mahathir, Çin'in bölgesel politikasına ilişkin görüşlerini başkent Pekin'de katılacağı Kuşak ve Yol Girişimi (BRI) Forumu'nda paylaşacağının altını çizdi.

Kuşak ve Yol Girişimi'nin bölge ülkelerine fayda sağlayacağını ifade eden Mahathir, "Bu planla birlikte çok sayıda geminin Malezya ile Güneydoğu Asya ülkelerinden geçiş yapacağı ve bölge ülkeleriyle Çin'in ticaretini artıracağından eminim." şeklinde konuştu.

Mahathir, Malezya'nın, Çin'in uluslararası ticareti için önemli rol oynadığını vurgulayarak "Çin ile Avrupa'nın tam ortasındayız. Çin'den gelen ticari malların ASEAN bölgesine dağıldığı merkez olabiliriz. Avrupa'dan gelen ürünler de Malezya'ya ulaşıp buradan Çin'e ve bölge ülkelerine dağıtılabilir. Malezya, Çin'in Güneydoğu Asya'daki ticaret merkezi olabilir." dedi.

Çin'in kalkınmasını örnek aldığının altını çizen Malezya Başbakanı Mahathir, "Çin'in bizim için iyi bir model olduğunu düşünüyoruz. Kalkınma konusunda Çin'den çok şey öğrenebiliriz." diye konuştu.

Mahathir, Çin'e yapacağı 4 günlük resmi ziyaret kapsamında Devlet Başkanı Şi Cinping ve Başbakan Li Keqiang ile bir araya gelecek.

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