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Malezya Çinli firmayla demir yolu projesine devam kararı aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2019 13:40 | Son Güncelleme

Malezya Çinli firmayla demir yolu projesine devam kararı aldı

KUALA LUMPUR (AA) - Malezya'da hükümet, Çinli firmanın Doğu Yakası Demir Yolu Bağlantısı (ECRL) projesinin masraflarını indirmesinin ardından projeye devam etme kararı aldı.

Başbakan Mahathir Muhammed'in makamından yapılan açıklamada, Kuala Lumpur'u Tayland'ın güneyine bağlayacak ECRL projesinin masraflarının Çinli firma tarafından 16 milyar dolardan 10,7 milyar dolara indirilmesinin ardından projeye devam edileceği belirtildi.

Açıklamada, masrafların indirilmesinden Malezya'nın büyük fayda göreceği ve ülkenin üzerindeki yükün hafifleyeceği ifade edildi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lu Kang, Malezya'nın kararından memnuniyet duyduklarını dile getirerek, "İki tarafın anlaşmış olmasından mutluyuz. Umarım en yakın zamanda projenin yapımı kaldığı yerden devam eder." açıklamasında bulundu.

- Çin ile ortak demir yolu projesi

Malezya Başbakanı Mahathir, Malezya'nın dış borçlarını azaltmak amacıyla geçen yıl ağustosta, demir yolu projesiyle boru hattı projesini durdurma kararı almıştı.

Proje maliyetinin "adaletsiz" olduğunu kaydeden Mahathir, bu projenin ülke ekonomisini iflasa uğratacağını öne sürmüştü.

Eski Malezya Başbakanı Necip Rezak döneminde Çinli firma ile imzalanan, mevcut hükümetin ertelediği ECRL projesinin masraflarının indirilmesi teklifinin yapıldığı iddia edilmişti.

688 kilometre uzunluğundaki ECRL projesiyle Malezya Yarımadası'nın doğu ve batı kıyılarının demir yolu hattıyla bağlanması planlanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
çin demir yolu Malezya

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