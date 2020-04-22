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Malezya'da son 4 ayda 38 bin 240 dang humması vakası görüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2020 07:03 | Son Güncelleme

Malezya'da son 4 ay içinde 38 binin üzerinde kişide, sivrisinek ısırmasıyla bulaşan dang humması vakası görüldü.

Malezya'da son 4 ayda 38 bin 240 dang humması vakası görüldü

Ülkedeki dang vakalarını raporlayan Malezya Sağlık Bakanlığına ait iDengue isimli internet sitesinin verilerine göre, 29 Aralık 2019'dan 21 Nisan'a kadar ülke genelinde 38 bin 240 vaka tespit edildi.

En çok vakanın görüldüğü Selangor eyaletinde, söz konusu tarih aralığında 23 bin 22, başkent Kuala Lumpur'da ise 2 bin 906 vakanın görüldüğü bildirildi.

Ülkedeki dang humması vakalarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının bir hayli üzerinde olduğunu açıklayan Sağlık Bakanlığı, dang tehlikesinin hafife alınmaması gerektiğini belirtti.

Dang humması virüsü, insanlara sivrisinekler aracılığıyla bulaşıyor. Kuluçka döneminden sonra genel olarak hafif ateşe sebebiyet veren hastalık, bazı vakalarda ölümcül olabiliyor.

Bilim insanları, yüksek sıcaklık ve uzun süren yağışların sıtma ve dang humması taşıyan sivrisineklerin artmasına sebep olduğu uyarısında bulunuyor.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Malezya dang humması koronavirüs

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