Malezya'da terör saldırısı alarmı

Polis teşkilatından yapılan açıklamada, üçü yabancı uyruklu 4 kişinin, geçen yıl Hinduların Petaling Jaya kentinde bir protesto sırasında linç ederek öldürdüğü itfaiyeci Muhammed Edip Mohd Kasım'ın intikamını almak için, başkent Kuala Lumpur ve Terengganu eyaletinde dün saldırı planlarken yakalanmasının ardından bu bölgelerdeki bazı Hindu tapınaklarında güvenlik önemlerinin alındığı belirtildi.

Güvenlik önemlerinin yoğunlaştığı mekanlar arasında Kuala Lumpur'daki turistik yerlerden Batu Mağarası'ndaki Sri Subramaniyar tapınağının da yer aldığı kaydedildi.

Polis ekipleri, dün yakalanan 4 kişinin terör örgütü DEAŞ ile bağlantısı olduğunu ve saldırılarını meşrulaştırmak için ölen itfaiyeci Muhammed Edip'in adını kullandıklarını belirtmişti.

Kaynak: AA

