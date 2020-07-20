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  4. Malezya’da yakalanan balığın fotoğrafı viral oldu

Malezya’da yakalanan balığın fotoğrafı viral oldu

İLGİNÇ HABERLER  | 20.07.2020 12:04 | Son Güncelleme

2020 size yeterince garip gelmediyse, Malezya’da ele geçirilen insan dişli ve dudaklı bu balıkla tanışın!

Malezya’da yakalanan balığın fotoğrafı viral oldu

İnsanınkine benzeyen dişleri ve dudaklarıyla oldukça tuhaf görünen bu tuhaf balık, raff_nasir adlı Twitter kullanıcısı taraından bu ayın başlarında paylaşıldı. “Dudakları benimkinden daha ateşli” notuyla paylaşılan fotoğraf binlerce beğeni ve retweet aldı.

Fotoğrafın gerçekliği tartışma konusu olsa da, bir grup insan bu canlının çotira balığı adı verilen türün alt türü olduğuna inandığını belirtti.

National Geographic’e göre, çotira balığının 40 farklı türü var. Bu türün Pasifik’in doğusunda bulunan ve en uzun boya sahip olan mensubunun uzunluğu bir metreyi geçiyor.

Okyanus dibinde yaşayan garip görünümlü bu balıkları tıpkı yengeçler gibi avlarını kazarak çıkarıyor, yüzgeçlerini çırpıyor ve ağızlarından suyla birlikte kum püskürtüyor. Sert ve insan benzeri dişlerini ise deniz kestanelerini açmak için kullanıyor.

WWF ise, yaptığı açıklamada bu türün “Seyşel Adaları’ndan Büyük Bariyer Resifi’ne dek Malezyayı’da içeren bölgede iyi bilinen bir tür” olduğunu belirtti.

İnsanlar ise, Twitter’dan paylaşılan fotoğrafa komik tepkiler vererek, çotira balığı fotoğrafına uzun tırkankar ve kirpikler ekledi. Bir Twitter kullanıcısı ise balığın dolgun dudaklarını Kylie Jenner’a benzetirken, başka bir kullanıcı ise balığın bir diş hekimine görünmesiyle ilgili espriler yaptı.


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