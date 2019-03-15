Malezya'daki kimyasal atık sızıntısında 3 bin 555 kişi etkilendi

Johor Sağlık, Çevre ve Tarım Komitesinden yapılan açıklamada, dün bölgede kimyasal zehirlenme yaşayan 780 kişinin daha tedavi görmek üzere hastanelere geldiği ve kimyasal atıklardan etkilenenlerin toplam sayısının 3 bin 555 olarak kaydedildiği bildirildi.

Hastanelerde yer kalmadığı için yeni gelen hastaların şehir merkezindeki kapalı stadyumda kurulan müdahale merkezinde tedavi gördüğü kaydedildi.

Tedavi gören hastaların çoğunun taburcu edildiği, 202 kişinin tedavisinin sürdüğü, 12 kişinin yoğun bakımda olduğu ifade edildi.

Kimyasal atıkların döküldüğü Pasir Gudang ve Kim Kim nehirlerinde atık temizleme çalışmaları sürüyor.

Atıkların kasıtlı döküldüğü iddialarına ilişkin bölgedeki 254 fabrikada inceleme sürüyor.

KİMYASAL ATIK SIZINTISI

Johor eyaletinde bulunan Pasir Gudang ve Kim Kim nehirlerine, 7 Mart'ta yaklaşık 20 ton ağırlığında zehirli kimyasal atık sızdığı öğrenilmiş, atıklardan zehirlenen ve çoğu öğrenci olan 103 kişi hastaneye kaldırılmıştı.

Sızıntının Pasir Gudang'daki okullara yakın bölgede yaşanması ve şehirdeki çok sayıda okulda zehirlenme vakalarının artması üzerine Malezya Eğitim Bakanlığı, ikinci bir duyuruya kadar bölgedeki 111 okulda eğitime ara verilmesini kararlaştırmıştı.

Atıkların bazı fabrikalar tarafından yasa dışı şekilde nehirlere döküldüğü öne sürülmüş, bölgedeki üç fabrika çalışanı gözaltına alınmıştı.

Eyalet yönetimi, kimyasal atık sızıntısının kaynağını araştırıyor.

(AA)

