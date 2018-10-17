Malezya'nın eski Başbakanı Necip Rezak ve eşi Rosmah Mansor hakkında bir iş adamına kumpas ve baskı uyguladığı iddiasıyla dava açıldı.

Malaysiakini haber sitesine göre, Necip ve eşi, Malezyalı iş adamı Deepak Jaikishan'a, Selangor eyaletine bağlı Klang şehrindeki 90 hektarlık arazinin satışında kumpas kurarak iş adamının şirketinin maddi zarara uğramasına neden oldu.

İş adamı yaptığı açıklamada, arazinin, o dönemde savunma bakanı olan Necip'in partisinden bir tanıdığına ait Awan Megah isimli şirket tarafından özelleştirildiği ve çoğunluk hisselerinin de kendi şirketi Astacanggih'e teklif edildiğini söyledi.

Deepak'ın iddiasına göre, arazinin şirket tarafından satın alınma sözleşmesi 2007'de yapılmış olmasına rağmen Awan Megah'ın sahibi, 2010'da anlaşmayı bozarak arazi satışını başka bir şirkete yapmak istedi.

Bunun üzerine Awan Megah'a dava açtığını belirten Deepak, Necip ve Rosmah'ın baskıları sonucu davayı çekmek zorunda kaldığını ve bu nedenle şirketinin büyük miktarda para kaybettiğin iddia etti.

İş adamı Deepak, şirketinin uğradığı zarara karşılık Necip ve eşi Rosmah ile Awan Megah şirketinden 676 milyon Malezya Ringgit'i talep etti.

Eski Malezya Başbakanı Necip Rezak, Malezya Kalkınma Fonu (1MDB) yolsuzluk soruşturmasında, fona bağlı aracı kurum, banka ve kuruluşlar aracılığıyla kişisel banka hesaplarına para transfer ettiği iddiasıyla yargılanıyor.

