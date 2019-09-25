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Malezya, firari iş adamı Low'u bu yıl ülkeye getirmeyi planlıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2019 14:51 | Son Güncelleme

Malezya Polis Teşkilatı Şefi Abdul Hamid Bador: - "(Firari iş adamı Low Taek Jho'nun bulunması) Süreci hızlandırmak için elimden geleni yapıyorum. Bu yılın sonuna kadar onu ülkeye getirmeyi umuyoruz"

Malezya'da eski Başbakan Necip Rezak'ın yargılandığı Kamu Kalkınma Fonu (1MDB) yolsuzluğu soruşturması kapsamında aranan firari iş adamı Low Taek Jho'nun, sığındığı ülkede bu yılın sonuna kadar bulunup yargılanmak üzere ülkeye getirilmesinin hedeflendiği açıklandı.

Malezya Polis Teşkilatı Şefi Abdul Hamid Bador, basına yaptığı açıklamada, iş adamı Low'un hangi ülkede olduğunu bildiklerini belirterek "Süreci hızlandırmak için elimden geleni yapıyorum. Bu yılın sonuna kadar onu ülkeye getirmeyi umuyoruz." ifadesini kullandı.

Abdul Hamid, Low'un bulunduğu ülkede güvenlik sorunu yaşamadığını söyleyerek "Yaptığımız araştırmada Low'un, bulunduğu ülkede istediği gibi hareket ettiğini ve bir kısıtlama olmadan işlerini yürüttüğünü öğrendik." dedi.

Low'un geri getirilmesi için söz konusu ülke yetkilileriyle sıkı temas halinde olduklarını aktaran Abdul Hamid, Malezya'nın firari iş adamını getirmeyi başarıp başaramayacağı sorusuna "Bu konuda kendimize güveniyoruz." cevabını verdi.

- Firari iş adamı Low Taek Jho

Eski Başbakan Necip Rezak'a yakınlığıyla bilinen ve Kamu Kalkınma Fonu (1MDB) yolsuzluğu soruşturmasında "kilit isim" olarak bahsedilen Low Taek Jho, Malezya makamlarınca aranıyor.

İnterpol'ün 2016'da hakkında kırmızı bülten çıkardığı Low'un, Çin'e bağlı özel yönetim bölgesi Makau'dan, bilinmeyen bir yere kaçtığı iddia edilmişti.

Malezya, 1MDB soruşturması kapsamında iş adamının özel uçağı ve lüks yatına el koymuştu.

Firari iş adamı hakkında en son ABD'deki New York Doğu Bölgesi Federal Mahkemesi, rüşvet ve 1MDB fonundan zimmete para geçirme suçlarından dava açmıştı.

Malezya'nın kamu kalkınma fonu "1Malaysia Development Berhad" (1MDB) yolsuzluğu soruşturmasında yer alan belgelere göre, eski Başbakan Necip'in fona bağlı aracı kurum, banka ve kuruluşlar aracılığıyla kişisel banka hesaplarına 681 milyon dolar transfer ettiği öne sürülmüştü.

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Anahtar Kelimeler:
1MDB firari Low Taek Jho Malezya Yolsuzluk

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