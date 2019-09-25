Malezya, firari iş adamı Low'u bu yıl ülkeye getirmeyi planlıyor

Malezya'da eski Başbakan Necip Rezak'ın yargılandığı Kamu Kalkınma Fonu (1MDB) yolsuzluğu soruşturması kapsamında aranan firari iş adamı Low Taek Jho'nun, sığındığı ülkede bu yılın sonuna kadar bulunup yargılanmak üzere ülkeye getirilmesinin hedeflendiği açıklandı.

Malezya Polis Teşkilatı Şefi Abdul Hamid Bador, basına yaptığı açıklamada, iş adamı Low'un hangi ülkede olduğunu bildiklerini belirterek "Süreci hızlandırmak için elimden geleni yapıyorum. Bu yılın sonuna kadar onu ülkeye getirmeyi umuyoruz." ifadesini kullandı.

Abdul Hamid, Low'un bulunduğu ülkede güvenlik sorunu yaşamadığını söyleyerek "Yaptığımız araştırmada Low'un, bulunduğu ülkede istediği gibi hareket ettiğini ve bir kısıtlama olmadan işlerini yürüttüğünü öğrendik." dedi.

Low'un geri getirilmesi için söz konusu ülke yetkilileriyle sıkı temas halinde olduklarını aktaran Abdul Hamid, Malezya'nın firari iş adamını getirmeyi başarıp başaramayacağı sorusuna "Bu konuda kendimize güveniyoruz." cevabını verdi.

- Firari iş adamı Low Taek Jho