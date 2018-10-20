Malezya hükümeti evlilik yaşını 18'e yükseltecek

Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, evlilik yaşındaki alt sınırın 18'e çıkarılması yönünde talimat verdi.

Malay Mail sitesindeki habere göre Mahathir, bu hafta eyalet başbakanlarıyla yaptığı görüşmede, ülkede son zamanlarda tartışma konusu olan erken yaşta evlilik vakalarını ele aldı.

Toplantıda Mahathir'in, ülkedeki her eyalette Müslüman ve gayrimüslim evlilikler için asgari yaş sınırının 18'e çıkarılması yönünde talimat verdiği, eyalet liderlerinin de Mahathir'in kararını olumlu karşıladığı kaydedildi.

Malezya'da 18 yaş altı evliliklerin son zamanlarda tartışılması ve Birleşmiş Milletler'in de bu konuda açıklamalarda bulunması üzerine hükümet, evlilik yaşı sınırının 18'e yükseltileceğini açıklamıştı.

Malezya'da çocuk evlilikleri en çok Sarawak, Kelantan, Sabah ve Johor gibi eyaletlerde görülüyor.

