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Malezya hükümeti reform planını açıkladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2018 15:20 | Son Güncelleme

Malezya'da hükümet, 11. Malezya Planı kapsamındaki hedeflerin yeniden gözden geçirilmesini öngören reformlarını mecliste tartışmaya açtı - Reform planlarının ekonomik ayağında 2020'ye kadar Gayri Safi Yurtiçi Hasıladaki büyüme beklentisi azalırken, kişi başına düşen milli gelirin 11 bin 700 dolar olması hedefleniyor

Malezya hükümeti, yeni dönem ekonomik, siyasi ve sosyal hedeflerini açıklayan reform planını meclise sundu.

"11. Malezya Planı" çerçevesinde hazırlanan 2016-2020 yıllarını kapsayan yarı dönem revizyon metni, söz konusu plan dahilindeki hedeflerin gözden geçirilmesi ve iyileştirilmesini öngörüyor.

Revizyon metninin giriş yazısını kaleme alan Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, Malezya'nın gücünün yeniden ortaya çıkabilmesi için şeffaflık, mali hesap verme sorumluluğu ve sosyo-ekonomik reformlara ihtiyacı olduğunu belirtti.

Mahathir, reformların ekonomik büyümeye odaklanıp, toplumun her kesimine faydalar sağlayacağını vurgulayarak, "Toplumun buyruğuna hizmet edecek cesur reformlar, güçlü bir millet olma yolundaki vizyonumuz için gerekli." ifadesini kullandı.

- 6 ayaklı yeni reform planı

11. Malezya Planı kapsamında hazırlanan ve 6 temel unsurdan oluşan reformlar ekonomi, devlet idaresi, tarım, kamu hizmetleri, sağlık, sosyal refah, beşeri sermaye ve çevre gibi alanları içeriyor.

Reform planında ekonomide kemer sıkma politikaları ağır basarken, ülkedeki gayrisafi yurtiçi hasılanın (GSYH), öngörülen yüzde 6 artışın aksine, 2018-2020 arasında yüzde 4,5 ila 5,5 artması hedefleniyor.

Bütçe açığının 2020'ye kadar GSYH'ye oranla yüzde 3 olması planlanırken, kişi başına düşen milli gelirin ise iki yıl sonra 11 bin 700 doları bulması bekleniyor.

Devletin piyasaya daha fazla müdahil olmasına yönelik maddeler içeren reformlar kapsamında, devlete ait girişimlerin ve tekel işletmelerinin düzene koyularak tüketici haklarının korunması hedefleniyor.

Reformlar, "Bumiputera" olarak adlandırılan ülkedeki Malay olmayan yerli etnik grupların iş dünyasına girişini de teşvik ediyor. Buna göre hükümet, stratejik yatırımlara Bumiputeraların katılımına olanak sağlayarak, bu topluluğun iş dünyasındaki şirket öz sermayesi varlığını yüzde 30'a çıkarmayı planlıyor.

- Başbakanlığa 2 dönem kuralı

Yeni reform planlarında hükümet sisteminde de değişiklik öngörülürken, devlet idaresinde gücün kötüye kullanımı ve yolsuzluğun önlenmesi için başbakanlık makamına iki dönem sınırlaması getirmeyi hedefliyor.

Oy kullanma yaşının 21'den 18'e indirilmesi de reformlar arasında yer alıyor.

Hükümet, ülkedeki sağlık hizmetlerinin kapsamının artması için ulusal sağlık finansmanı kurmayı amaçlıyor.

Konut hizmetine ait reformların da yer aldığı planda, yeni dönemde ülke genelinde uygun fiyatlara sahip 200 bin evin inşa edilmesi hedefleniyor.

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