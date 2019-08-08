Malezya hükümetinden Keşmir açıklaması

Açıklamada, Malezya'nın bölgede yaşanan son gelişmelerden kaygı duyduğunu aktarılarak "Hindistan ve Pakistan'ın yakın ortağı olarak Malezya, iki komşunun bölgedeki barışı, istikrarı ve huzuru bozabilecek gerilimin daha fazla artmasını önlemek üzere azami itidal sergileyeceğini ümit etmektedir." ifadesini kullanıldı.

Diyalog ve müzakerenin barışçıl çözüm için en iyi yol olduğu vurgulanarak "Malezya, bütün tarafları Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu'nun Cammu Keşmir'de uluslararası barış ve güvenliği sürdürmeye yönelik kararlarına riayet etmeye çağırmaktadır." değerlendirmesi yapıldı.

Hindistan, yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan Anayasa'nın 370. maddesini iptal ederek bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmıştı.

Hindistan'da Cammu Keşmir'i iki birlik toprağına ayıran "Cammu ve Keşmir'in Yeniden Yapılandırılması Teklifi", federal parlamentonun üst kanadı Rajya Sabha'da (Eyaletler Meclisi) 61 ret oyuna karşı 125 evet oyuyla pazartesi günü kabul edilmişti.

KEŞMİR SORUNU



İngiltere 1947'de Hindistan'dan çekilirken, prenslik şeklinde yönetilen Keşmir'i Hindistan ya da Pakistan ile birleşme konusunda serbest bıraktı.