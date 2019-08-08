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Malezya hükümetinden Keşmir açıklaması

DÜNYA HABERLERİ  | 08.08.2019 08:00 | Son Güncelleme

Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada, Pakistan Başbakanı İmran Han'ın 5 Ağustos'ta Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed'i arayarak Keşmir'de yaşanan gelişmelere dair bilgi verdiği belirtildi.

Malezya hükümetinden Keşmir açıklaması

Açıklamada, Malezya'nın bölgede yaşanan son gelişmelerden kaygı duyduğunu aktarılarak "Hindistan ve Pakistan'ın yakın ortağı olarak Malezya, iki komşunun bölgedeki barışı, istikrarı ve huzuru bozabilecek gerilimin daha fazla artmasını önlemek üzere azami itidal sergileyeceğini ümit etmektedir." ifadesini kullanıldı.

Diyalog ve müzakerenin barışçıl çözüm için en iyi yol olduğu vurgulanarak "Malezya, bütün tarafları Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu'nun Cammu Keşmir'de uluslararası barış ve güvenliği sürdürmeye yönelik kararlarına riayet etmeye çağırmaktadır." değerlendirmesi yapıldı.

Hindistan, yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan Anayasa'nın 370. maddesini iptal ederek bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmıştı.

Hindistan'da Cammu Keşmir'i iki birlik toprağına ayıran "Cammu ve Keşmir'in Yeniden Yapılandırılması Teklifi", federal parlamentonun üst kanadı Rajya Sabha'da (Eyaletler Meclisi) 61 ret oyuna karşı 125 evet oyuyla pazartesi günü kabul edilmişti.

KEŞMİR SORUNU

İngiltere 1947'de Hindistan'dan çekilirken, prenslik şeklinde yönetilen Keşmir'i Hindistan ya da Pakistan ile birleşme konusunda serbest bıraktı.

Nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman olan Keşmir halkı, 1947'de Pakistan'a katılmaktan yana tavır alsa da dönemin prensi, Hindistan ile birleşmeye karar verdi.

Karara, Müslüman Keşmir halkı karşı çıktı. Pakistan ve Hindistan'ın bölgeye asker göndermesiyle taraflar, 1947'de ilk kez savaştı. İki ülke arasında yine aynı nedenle 1965 ve 1999'da savaş çıktı.

Keşmir'in yüzde 45'i Hindistan'ın, yüzde 35'i Pakistan'ın kontrolünde ve bölgenin yüzde 20'sine ise Çin hakim bulunuyor. Hindistan, ele geçirdiği bölgeleri "Cammu Keşmir" eyaleti adında kendine bağladı. Cammu Keşmir, şu anda Hindistan'da Müslüman nüfusun çoğunlukta bulunduğu tek eyalet durumunda.

Pakistan ise kendi kontrolündeki Keşmir'e "Azad Keşmir (Bağımsız Keşmir)" ve "Gilgit Baltistan" olarak iki özerk bölge statüsü verdi. BMGK, 1948'den itibaren aldığı kararlarla Keşmir'in askerden arındırılmasını ve geleceğinin halkoyuyla belirlenmesini öngördü. Hindistan halk oylamasına sıcak bakmazken, Pakistan BMGK kararlarının uygulanmasını istiyor.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
Cammu Keşmir Pakistan

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