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Malezya hükümetinin İsrail yasağına destek eylemi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2019 19:30 | Son Güncelleme

Putrajaya kentinde İslami İstişare Konseyi öncülüğünde bir grup sivil toplum kuruluşu, hükümetin İsrailli yüzücülere yönelik yasağını destekleyen eylem gerçekleştirdi

Malezya'da bir grup sivil toplum kuruluşu (STK), hükümetin 2019 Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası'na katılmak isteyen İsrailli yüzücülerin Malezya'ya girmesine yönelik yasağına destek gösterisi düzenledi.

Ülkenin idari başkenti Putrajaya'nın merkezindeki Putra Camisi'nin avlusunda cuma namazı sonrası yapılan ve Malezya İslami İstişare Konseyi'nin (Mapim) düzenlediği etkinliğe, diğer Müslüman STK'lardan temsilciler de katıldı.

Tekbir ve dualar eşliğinde İsrail karşıtı sloganlar atan grup, ellerinde Filistin bayraklarıyla "İsrail'i Malezya'dan men et" ve "Kahrolsun Siyonizm" yazılı pankartlar taşıdı.

Ortak basın açıklamasını okuyan aktivist Mohd Azmi Abdulhamid, İsrail'in Filistinli sivilleri katleden cani bir devlet olduğunu belirterek, Malezya hükümetinin İsrail'e karşı sert tutumunu desteklediğini ifade etti.

- Malezya'nın İsrailli yüzücüleri ülkeye almama kararı

Malezya hükümeti, 10 Ocak'ta aldığı bir kararla, 29 Temmuz-9 Ağustos tarihlerinde ev sahipliği yapacağı 2019 Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası'na katılmak üzere vize başvurusu yapan İsrailli yüzücülerin ülkeye girişini yasaklamıştı.

Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, hükümetin söz konusu kararın arkasında olduğunu belirterek, "Eğer gelirlerse suç teşkil eder." ifadelerini kullanmıştı.

İsrail, Malezya hükümetinin bu kararına sert tepki göstermişti.

Uluslararası Paralimpik Komitesi (IPC), 27 Ocak'ta, 2019 Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası'na Malezya'nın ev sahipliği yapmaması yönünde karar almıştı.

Malezya hükümetinin İsrail yasağına destek eylemi

- Putrajaya kentinde İslami İstişare Konseyi öncülüğünde bir grup sivil toplum kuruluşu, hükümetin İsrailli yüzücülere yönelik yasağını destekleyen eylem gerçekleştirdi

Protest against Israel in Malaysia

Protest against Israel in Malaysia

Protest against Israel in Malaysia

Protest against Israel in Malaysia

Protest against Israel in Malaysia

Protest against Israel in Malaysia

Protest against Israel in Malaysia

Protest against Israel in Malaysia

Protest against Israel in Malaysia

Protest against Israel in Malaysia

Protest against Israel in Malaysia

Protest against Israel in Malaysia

Protest against Israel in Malaysia

Protest against Israel in Malaysia
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Anahtar Kelimeler:
destek israil Mahathir Malezya protesto

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