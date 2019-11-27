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Malezya İçişleri Bakanı Yasin: "DEAŞ, faaliyetlerini Güneydoğu Asya'ya kaydırabilir"

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2019 14:19 | Son Güncelleme

"Suriye ve Irak'ta bu kadar toprak kaybetmesinin ardından DEAŞ, kendisine yeni bir üs arıyor"

Malezya İçişleri Bakanı Muhyiddin Yasin, terör örgütü DEAŞ'ın, elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin öldürülmesinin ardından eylemlerini Güneydoğu Asya'ya taşıyabileceği uyarısında bulundu.

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta düzenlenen 13. Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Uluslar Ötesi Suçlar Hakkında Bakanlar Toplantısı'nda konuşan Muhyiddin, ASEAN ülkelerinin sınır güvenliği ve bölgedeki terör tehditlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bu tehditlere karşı bölge ülkelerini tedbirli olmaya çağıran Muhyiddin, "Yabancı ülkelerdeki militanların geri dönüş ihtimali, internet üzerinden radikalleşme ve tek kişilik saldırı tehditleri son zamanlarda arttı." dedi.

Muhyiddin, DEAŞ'ın Güneydoğu Asya'da faaliyetlerini yoğunlaştırma ihtimalinin Malezya tarafından ciddiye alındığını vurgulayarak "Bağdadi'nin ölümünün, DEAŞ'ın terör faaliyetleri için yeni bir sayfa açacağını düşünüyoruz. Suriye ve Irak'ta bu kadar toprak kaybetmesinin ardından DEAŞ, kendisine yeni bir üs arıyor." diye konuştu.

Malezya'nın şimdiye kadar DEAŞ ve benzeri terör örgütleriyle mücadelede başarı gösterdiğini belirten Muhyiddin, "Son 6 yılda DEAŞ'ın 25 saldırı teşebbüsü engellendi ve DEAŞ ile bağlantılı toplam 512 şüpheli yakalandı." ifadelerini kullandı.

Terör örgütü DEAŞ'ın elebaşı Bağdadi'nin geçen ay Suriye'de ölü ele geçirilmesinin ardından Malezya, Endonezya, Tayland ve Filipinler hükümetleri, örgütün Güneydoğu Asya'ya yayılma ihtimaline dair endişelerini beyan etmişti.

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DEAŞ Güneydoğu Asya Malezya Malezya İçişleri Bakanı Muhyiddin Yasin terör

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