Açıklama yapan iki bakan, idam cezası uygulamasının kaldırılmasına ilişkin yasa tasarısının haftaya parlamentoya sunulacağını söyledi.Malezya, idam cezasını kaldırmaya hazırlanıyor. Malezya Adalet Bakanı Liew Vui Keong Perşembe günü yaptığı açıklamada Bakanlar Kurulunun idam cezasını kaldırma konusunda uzlaştığını ve ilgili yasanın haftaya Pazartesi parlamento onayına sunulacağını duyurdu.

Ülkenin İletişim Bakanı Gobind Singh Deo Gobind de "Malezya halkının idam cezasına karşı bir duruş sergilemesi sebebiyle” idam cezasını kaldırmaya karar verdiklerini söyledi.

Uluslararası Af Örgütü hükümetin kararını "cesur bir ilerleme” olarak nitelerken, Malezya hükümetine, "istisnasız tüm suçlar için idam cezasının kaldırılması” çağrısı yaptı. Af Örgütü'nün 2017'de yayınladığı raporunda Malezya, 2016'da 23 ülke arasında idam cezasını en çok uygulayan onuncu ülke olarak gösterilmişti.

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) de kararı "harika bir haber” olarak değerlendirdi ve Malezya’daki bu gelişmenin bölgedeki diğer ülkelerin de aynı yolu izlemesi için bir baskı yaratabileceğini belirtti.