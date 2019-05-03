HABER

Malezya, kamu fonunun kaybolan 6 milyar dolarını geri almayı planlıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2019 16:42 | Son Güncelleme

Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed: - "(Kamu fonundan kaybolan paralar) O paranın bize ait olduğunu biliyorlar. Bu yüzden iade edecekler. Singapur da aynı şekilde paramızı iade edecek"

Malezya hükümeti, eski Başbakan Necip Rezak'ın döneminde Kamu Kalkınma Fonu'ndan (1MDB) yurt dışındaki banka hesaplarına transfer edildiği öne sürülen 6 milyar doların (35 milyar TL) ülkeye geri dönmesini umduğunu belirtti.

İktidarı oluşturan koalisyon partilerinin liderleriyle bir araya gelen Başbakan Mahathir Muhammed, düzenlediği basın toplantısında, 1MDB yolsuzluğu soruşturmasındaki gelişmelere değindi.

Mahathir, yolsuzluk sanıklarına yönelik ülke içinde yargılama sürecinin sorunsuz işlediğini vurgulayarak, 1MDB paralarının transfer edildiği Malezya dışındaki kaynaklarla da ilgilendiklerinin altını çizdi.

ABD'nin bundan önce 1MDB fonundan çalındığı tespit edilen 200 milyon doları (1,1 milyar TL) Malezya'ya iade edeceğini hatırlatan Mahathir, "O paranın bize ait olduğunu biliyorlar. Bu yüzden iade edecekler. Singapur da aynı şekilde paramızı iade edecek." şeklinde konuştu.

Mahathir, kayıp fon paralarının toplamda 6 milyar dolarını geri getirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Singapur'da 1MDB fonundan ülkeye transfer edilen 35 milyon doların (209 milyon TL) bulunduğu biliniyor.

ABD'deki banka hesaplarına transfer edildiği saptanan 200 milyon doların ise gelecek hafta Malezya'ya iade edilmesi bekleniyor.

Milyonlar bir umudun gerçekleşmesi için koşuyorMilyonlar bir umudun gerçekleşmesi için koşuyor
Beylikdüzü’nde Ramazan dolu dolu yaşanacakBeylikdüzü’nde Ramazan dolu dolu yaşanacak
Yenilince kupayı alamayan öğrenciler ağladıYenilince kupayı alamayan öğrenciler ağladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
1MDB Başbakan Kuala Lumpur Mahathir Malezya Muhammed Yolsuzluk

En Çok Okunan Haberler

İsmail Çataklı: Bakanlığımıza gelen ihbarlar var!

İsmail Çataklı: Bakanlığımıza gelen ihbarlar var!

Piyasaların beklediği enflasyon verisi açıklandı

Piyasaların beklediği enflasyon verisi açıklandı

İmamoğlu'ndan İstanbul seçim sonuçlarına itiraz açıklaması

İmamoğlu'ndan İstanbul seçim sonuçlarına itiraz açıklaması

OHAL başvurularının 70 bini karara bağlandı

OHAL başvurularının 70 bini karara bağlandı

'Oyuncu bozuntusu' deyip Gonca Vuslateri'nin yaptıklarını ifşa etti

'Oyuncu bozuntusu' deyip Gonca Vuslateri'nin yaptıklarını ifşa etti

HDP'li başkan, kayyum döneminde alınan 145 personeli kovdu

HDP'li başkan, kayyum döneminde alınan 145 personeli kovdu

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Erdoğan'dan flaş atama ve görevden alma kararı!

Erdoğan'dan flaş atama ve görevden alma kararı!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Meteoroloji uyardı! Ülke genelinde bugünden itibaren başlıyor

Meteoroloji uyardı! Ülke genelinde bugünden itibaren başlıyor

İşçi Bayramını yasa boğan kaza! Son görüntüleri ortaya çıktı

İşçi Bayramını yasa boğan kaza! Son görüntüleri ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kayıp Buse için 100'üncü günde gıyabi cenaze namazı! En acı veda

En acı veda! Yıkıldılar

Konya'da komşusuna ve 3 çocuğa kezzapla saldıran kadının savunması pes dedirtti

Kezzapla saldırdı, savunması pes dedirtti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Büyük Çamlıca Camisi'nin açılışında önemli açıklamalar

Erdoğan'dan Büyük Çamlıca Camisi'nin açılışında önemli açıklamalar

Son dakika! Ayvalık’ta tekne faciası: Çok sayıda ölü var

Çok sayıda ölü! Aralarında çocuklar da var

Türkiye'den NATO'ya tepki! Türk heyeti törene katılmadı

Türkiye'den NATO'ya tepki! Türk heyeti törene katılmadı

Dünyaca ünlü plaj bu kez kitapseverlere ev sahipliği yaptı

Dünyaca ünlü plaj bu kez kitapseverlere ev sahipliği yaptı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.