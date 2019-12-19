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Malezya Kralı Sultan Abdullah: "İslam aleminin birliği, zorluklarla başa çıkmakta önemlidir"

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.12.2019 07:27 | Son Güncelleme

"(Osmanlı Sultanı I. Süleyman) Onun zamanında İstanbul, hem ticaretin hem de medeniyetin merkezlerinden biri oldu. Böylesi bir geçmişe sahip olduğumuz için gurur duyuyoruz"

Malezya Kralı Sultan Abdullah Riayatuddin Mustafa Billah Şah, "İslam aleminin birliği ve kalkınmanın sağlanması, zorluklarla başa çıkmakta önemlidir." dedi.

2019 Kuala Lumpur Zirvesi açılış oturumunda konuşan Sultan Abdullah, İslam medeniyetinin zenginliklerini ve Müslümanların bugünkü durumuna dair değerlendirmelerde bulundu.

Osmanlı döneminde Sultan I. Süleyman zamanında İslam medeniyetinde yaşanan gelişmelere değinen Sultan Abdullah, "Onun zamanında İstanbul, hem ticaretin hem de medeniyetin merkezlerinden biri oldu. Kendisi çok dindar ve zengin bir medeniyet inşa etti. Böylesi bir geçmişe sahip olduğumuz için gurur duyuyoruz." şeklinde konuştu.

Bugün Müslümanların bir çok ülkede zorluklar yaşadığının altını çizen Sultan Abdullah, "Artık İslam ümmetini genişletmek için çabalarımızı artırmanın vakti gelmiştir. Bir araya gelelim ve günde beş defa uyguladığımız ibadetlerimizde verdiğimiz sözleri yerine getirelim. Böylece İslam ümmetini ve İslam medeniyetini bundan önce olduğu konuma getirebiliriz." ifadelerini kullandı.

Sultan Abdullah, İslam'ın birliği ve akılcılığı öğütlediğini belirterek şöyle konuştu:

"İslam aleminin birliği ve kalkınmanın sağlanması, zorluklarla başa çıkmakta oldukça önemlidir. Eğer bunu başarabilirsek akılcı, cesur ve adil Müslüman nesilleri ortaya çıkarabiliriz. Müspet değerler, bilgiye ulaşım, iletişim ve teknoloji gibi unsurlar, farklılıkların ve diğer inançların benimsenmesiyle birleşince gelecek Müslüman nesiller, İslam Medeniyeti'nin dirilişini sağlayacak potansiyeli barındırabilir ve İslam'ın altın çağının bir parçası olabilirler."

İslam hakkındaki yanlış anlaşılmaların önlenmesi için diyaloğun önemine de dikkati çeken Sultan Abdullah, medeniyetler arası sağlıklı ilişkinin diyaloğa bağlı olduğunu belirtti.

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