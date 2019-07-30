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Malezya Kralı Sultan Abdullah törenle tacını giydi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2019 10:37 | Son Güncelleme

Malezya'da Sultan Muhammed'in bu yılın başında istifasının ardından 24 Ocak'ta ülkenin yeni kralı olarak belirlenen Sultan Abdullah, düzenlenen törenle tacını giydi - 700 üst düzey misafirin davet edildiği törene Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan ve Brunei Sultanı Hassanal Bolkiah da katıldı - Bundan önce Pahang eyalet krallığının tek varisi olan Sultan Abdullah, ülkenin kralı olabilmek için 15 Ocak'ta eyalet krallığı tahtını babasından devralmıştı - Anayasal monarşiyle yönetilen Malezya'da ülke yönetiminde sembolik rolü olan kral, yetkilerinin büyük çoğunluğunu seçilmiş hükümetin danışma ve rızası kapsamında kullanabiliyor - Taht süresi 5 yıl olan Malezya kralı, 9 eyalet sultanından oluşan Yöneticiler Konferansı tarafından sıra usulüyle belirleniyor

Malezya Kralı Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Şah, doğum gününde düzenlenen kraliyet töreniyle tacını giyerek ülkenin 16'ncı kralı ilan edildi.

Taç giyme göreni için başkent Kuala Lumpur'daki Kraliyet Sarayı'na (Istana Negara) gelen Sultan Abdullah ve eşi Azizah Aminah Maimunah Iskandariah, Başbakan Mahathir Muhammed ve yardımcısı Wan Azizah Wan İsmail tarafından karşılandı.

Bugün 60 yaşına giren ve taç giyme töreni için doğum günü tarihini seçen Sultan Abdullah, törene, kralların giydiği Muskat adlı altın işlemeli siyah elbiseyi kuşanarak geldi.

Malezya milli marşı ve selamlama töreninin ardından Sultan Abdullah, tacını giymek üzere Taht Odası'na (Balairong Seri) geçti.

Sultan Abdullah, törende yaptığı konuşmada, monarşinin Malezya'da millet olma şuuru açısından önemine dikkati çekti ve "Bu müessese birliğin, halkı bir araya getirmenin ve vatanseverlik ruhunu tetiklemenin temelini oluşturmaktadır." dedi.

Başbakan Mahathir de seçilmiş hükümetin krala sadık kalacağını taahhüt ederek hep birlikte Malezya'nın Asya kıtasında büyük bir ekonomik güç olması için uğraşacaklarını belirtti.

Toplam 700 üst düzey misafirin davet edildiği törende, Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan ve Brunei Sultanı Hassanal Bolkiah da davetliler arasında yer aldı.

Malezya'nın 16. Kralı Sultan Abdullah, bu görevi 5 yıl yürütecek.

Önceki Malezya Kralı Sultan V. Muhammed'in 2 yıllık görevinin ardından, ocak ayında beklenmedik bir şekilde tahtını bırakması sonucu Pahang Eyalet Kralı Sultan Abdullah, 24 Ocak'ta 9 eyalet kralından oluşan Yöneticiler Konferansı tarafından ülkenin yeni kralı olarak belirlenmişti.

Malezya tarihinde ilk defa görev süresini tamamlamadan istifa eden kral olarak tarihe geçen Sultan Muhammed'in tahtı neden bıraktığına dair resmi bir açıklama yapılmamıştı.

Ülke basınında çıkan haberlerde Sultan Muhammed'in, geçen yıl Rus güzellik kraliçesi Okşana Voyvodina ile evlenmesi nedeniyle sarayın baskısından ötürü görevini bıraktığı iddia edilmişti.

- 16. Malezya Kralı Sultan Abdullah

1959 doğumlu Sultan Abdullah, 1975'te babası Sultan Ahmed Şah tarafından eyalet krallığının tek varisi ilan edildi.

Sultan Ahmed'in sağlığının kötüye gitmesinin ardından 2016'dan bu yana kral vekili olarak Pahang eyaleti krallığını temsil eden Abdullah, aynı zamanda Uluslararası Futbol Federasyonları Birliğinin icra kurulu üyeliği görevini yürütüyor.

Prenslik makamını 44 yıldır koruyan Abdullah, İngiltere'deki Galler Prensi Charles'ın ardından en uzun süre prenslik yapan kraliyet üyesi olarak biliniyor.

88 yaşındaki Pahang kralı Sultan Ahmed'in ilerleyen yaşı ve sağlık sorunları nedeniyle ülke krallığına uygun görülmeyeceği öne sürülmüş ve Pahang eyaleti krallığı yetkililerinin Sultan Ahmed'in en büyük oğlu Abdullah'ı tahta çıkarma kararı aldığı belirtilmişti.

Sultan Abdullah, Malezya kralı seçilmesinden önce 15 Ocak'ta Pahang eyaleti kralı olarak tahta çıkmıştı.

- Malezya, anayasal monarşi sistemiyle yönetiliyor

Bağımsızlığını 1957'de Malaya Federasyonu adı altında ilan eden Malezya, anayasal monarşi sistemiyle yönetiliyor.

Ülke yönetiminde sembolik rolü olan Malezya Kralı, yetkilerinin büyük çoğunluğunu seçilmiş hükümetin danışma ve rızası kapsamında kullanabiliyor.

Genel seçimlerin ardından başbakan, bakanlar kurulu ve eyalet sultanlarından oluşan Yöneticiler Konferansı üyeleri, kralın atamasıyla göreve başlıyor.

Yasama organına herhangi bir etkisi bulunmayan kral, sadece başbakanın talebi üzerine meclisi feshedebiliyor.

- Malezya'da kral seçimi

Malezya kralının görevinin son bulmasının ardından toplanan ve ülkenin 9 eyalet kralından oluşan Yöneticiler Konferansı, kendi aralarında verdikleri kararla yeni Malezya kralını seçiyor.

Kanunlar gereğince Malezya krallığı, Yöneticiler Konferansı üyesi 9 eyalet arasında dönüşümlü olarak belirleniyor.

Sırası gelen eyalet kralı, yaşının küçük olması, konferans üyelerinin onayını almaması ve tahta çıkmayı istememesi gibi istisnai durumlarda Malezya krallığına geçemiyor.

Yeni Malezya kralının seçimi ise ilk olarak Yöneticiler Konferansı'nın bir aday üzerinde anlaşması, daha sonra da bu adayın oy çokluğuyla seçilmesi şeklinde gerçekleşiyor.

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