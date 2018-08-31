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Malezya Kralı ülkesinin borcu için doğum günü törenini iptal etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2018 10:07 | Son Güncelleme

İptal edilen etkinliklere harcanacak para, ülke borcunun ödenmesine katkı için kullanılacak

Malezya Kralı Sultan Muhammed, ülkenin dış borcunun ödenmesine katkıda bulunmak için doğum günü kutlamalarını iptal etti.

Bernama ajansı, Muhammed'in doğum günü kutlamaları çerçevesinde 9 Eylül'de düzenlenecek tören ve etkinlikleri iptal ederek harcanacak paranın ülkenin dış borcunun ödenmesi için kullanılacağını açıkladığını duyurdu.

Para, halkın dış borcun ödenmesine katkı sağlaması için açılan "Ümit Fonu"na aktarılacak.

Bu arada son 3 ayda fonda toplanan para 43,5 milyon dolara ulaştı.

Maliye Bakanı Lim Guan Eng, Ümit Fonu kapsamında ne kadar para toplanacağına ilişkin bir hedef belirlemediklerini kaydederek bağışların ülkenin menfaatleri doğrultusunda kullanılacağını dile getirmişti.

Malezyalılar, 30 Mayıs'ta faaliyete geçen fon için ilk gün 1,76 milyon dolar bağış yapmıştı.

Malezya'nın, eski Başbakan Necip Rezak döneminden kalan yaklaşık 252 milyar dolar dış borcu bulunuyor.

Ülkede tasarruf tedbirleri kapsamında bakanların maaşları da yüzde 10 oranında düşürülmüştü.

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Anahtar Kelimeler:
doğum günü Kral Sultan Muhammed Malezya

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