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Malezya, mahkeme kararına rağmen Myanmarlı bin 86 kişiyi sınır dışı etti

24.02.2021 13:30 | Son Güncelleme:
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Malezya, geçerli oturum izni bulunmayan, vize süresi dolmasına rağmen Malezya’da kalan ve turist vizesini farklı amaçlar için kullanan bin 86 Myanmarlıyı sınır dışı etti.Malezya, Myanmarlı bin 86 kişiyi mahkeme kararına ve insan hakları gruplarının sürecin durdurulması için yapılan temyizlere rağmen sınır dışı etti.

Malezya, geçerli oturum izni bulunmayan, vize süresi dolmasına rağmen Malezya’da kalan ve turist vizesini farklı amaçlar için kullanan bin 86 Myanmarlıyı sınır dışı etti.
Malezya, Myanmarlı bin 86 kişiyi mahkeme kararına ve insan hakları gruplarının sürecin durdurulması için yapılan temyizlere rağmen sınır dışı etti. Myanmarlı bin 86 kişi, otobüs ve kamyonlarla getirildikleri Malezya’daki askeri üsten Myanmar’a ait 3 gemi ile dün akşam saatlerinde hareket etti. Malezya yönetiminin, Kuala Lumpur Yüksek Mahkemesi’nin bugünkü duruşmaya kadar sınır dışı kararını askıya almasına rağmen Myanmarlıları sınır dışı etmesi dikkat çekti. Malezya Göçmenlik Bürosu Genel Müdürü Khairul Dzaimee Daud, sınır dışı kararının ardından yaptığı açıklamada herhangi bir zorlama olmadığını ifade ederek, “Geri gönderilenler gönüllü olarak ayrılmıştır, herhangi bir baskıya maruz kalmadılar” ifadelerini kullandı.

Karar STK’ların tepkisini çekti
İnsan hakları örgütleri, Myanmar’a geri gönderilen kişiler arasında ülkelerinde işkenceye maruz kalan kişilerin de olduğunu ifade ederek, Myanmarlıların ülkelerinde gönderilmesinin güvenlikleri için risk teşkil ettiğini dile getirdi. Ancak Malezya, geri gönderilenlerin sığınmacı olmadığını ve Malezya’da geçerli oturum izni bulunmayan, vize süresi dolmasına rağmen Malezya’da kalan ve turist vizesini farklı amaçlar için kullananlar olduğunu savundu.
Malezya’nın sınır dışı etme uygulaması, ülkedeki sivil toplum örgütlerinin askeri yönetim altındaki Myanmar’a askeri teçhizat satışının yasaklanması çağrısının ardından geldi. STK’lar, Myanmar’a satışı yapılacak askeri teçhizatın ülkedeki halkı kontrol altına almak amacıyla baskı uygulanmasında bir araç olarak kullanılabileceği uyarısında bulundu. Malezyalı sivil toplum örgütlerinin çağrılarının yanı sıra, çok sayıda ülke askeri darbenin ardından Myanmar’a yaptırım kararı ya da diplomatik ilişkilerin normal seviyenin altına çekme kararı aldı.

Malezya, sınır dışı sayısını bin 200 olarak açıklamıştı
Malezya daha önce sınır dışı edilmesi planlananların sayısını bin 200 olarak açıklanmıştı. Ancak sayının bin 86’ya düşürülmesine ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı. Uluslararası Af Örgütü, sınır dışı edilmesi planlanan ve sınır dışı edilen Myanmarlı sayısındaki değişikliğe değinerek, 114 kişinin neden sınır dışı edilmediğinin bilinmediğini söyledi. Uluslararası Af Örgütü tarafından yapılan açıklamada “Bazı inşalar sınır dışı edilmezken, bazıları neden sınır dışı edildi? Yetkililerin, bu tür sorulara yanıt vermeleri sorumluluklarıdır” ifadeleri kullanıldı.

Myanmar Dışişleri Bakanı Tayland’da
Myanmar ordusunun darbenin ardından ortaya çıkan krizi çözme çabaları kapsamında görevlendirdiği Dışişleri Bakanı, Tayland’a geldi. Myanmar Dışişleri Bakanı Wunna Maung Lwin, Tayland hükümet yetkilileriyle bir araya geldi. Myanmar’ın komşuları diplomatik iletişime odaklanırken, Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi seyahatini iptal etme kararı aldı.

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