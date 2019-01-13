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Malezya MÜSİAD'da "etnik çeşitlilik" semineri

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.01.2019 19:24 | Son Güncelleme

Malezya MÜSİAD'da "etnik çeşitlilik" semineri

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneğinin (MÜSİAD) Malezya Temsilciliğinde "Malezya'daki Etnik Çeşitliliğin Sosyal Sermaye Üretimine Etkisi" semineri düzenlendi.

"Üniversite ve İş Dünyası Buluşmaları" çerçevesinde her ay düzenlenen seminerde bu ay Malezya'daki etnik çeşitlilik ve ülkedeki ekonomiye etkisi incelendi.

Seminerin sunumunu yapan Malezya Uluslararası İslam Üniversitesi yüksek lisans öğrencisi Aliye Keleşoğlu, ülkede çok düşük seviyede olan toplumsal güven ve sivil hayata katılımın, etnik çeşitlilikle ilişkisine dair yaptığı araştırmaları katılımcılarla paylaştı.

Keleşoğlu, Malezya'da son zamanlarda yaşanan siyasi ve ekonomik gelişmelerin, ülkedeki Malay, Çinli ve Hintli gruplar arasında fiziksel ve duygusal mesafenin artmasına sebep olduğunu belirterek, "Etnik gruplar arasındaki ortak değerlerin giderek azalmasının toplumsal güven ve sivil hayata katılımı gittikçe düşürüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Seminerde, hükümetin etnik temelli politikalarının, özellikle Çinliler ve Malaylar arasında yarattığı rekabet ortamına etkisi de ele alındı.

Etkinliğin ardından teşekkür konuşması yapan MÜSİAD Malezya Temsilcisi Sabri Yardımcı, "MÜSİAD gibi kurumların toplumsal faydalarını, gerçekleştirdiğimiz bu etkinliklerin aslında bilimsel açıdan ne kadar verimli olduğunu bir kez daha görmüş olduk. Bu tür faydalı sunumlarla kurumumuzu Malezya'da bu günlere getiren herkese teşekkürler." diye konuştu.

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Malezya MÜSİAD Sabri Yardımcı Seminer

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