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  4. Malezya Müslüman Gençlik Hareketinden Çin'e tepki: "Siyasi propagandayı bırakın"

Malezya Müslüman Gençlik Hareketinden Çin'e tepki: "Siyasi propagandayı bırakın"

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.12.2019 16:20 | Son Güncelleme

Malezya Müslüman Gençlik Hareketinden Çin'e tepki: "Siyasi propagandayı bırakın"

Malezya Müslüman Gençlik Hareketince (ABIM), Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde baskı olmadığını iddia eden Çin'in Kuala Lumpur Büyükelçiliğine tepki göstererek "Çin, siyasi propaganda oyunlarını bırakmalıdır." açıklaması yapıldı.

ABIM Başkanı Muhammed Faysal Abdul Aziz, yaptığı yazılı açıklamada, Çin'in Kuala Lumpur Büyükelçiliğinin, Uygur Özerk Bölgesi'ne gezi düzenleme talebini reddettiklerini belirtti.

Faysal, "Sincan'a denetimli yapılacak bir ziyaret, sorunların çözümüne yardımcı olmayacaktır." ifadelerini kullandı.

Uygur Türklerine yönelik hak ihlallerinin Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Af Örgütü gibi kuruluşların raporlarıyla sabit olduğunu vurgulayan Faysal, Çin yönetiminin, dini ibadetleri aşırıcılıkla eş değer göstererek Uygur Türklerinin haklarını ihlal ettiğini kaydetti.

Faysal, Çin yönetiminin Uygur Türklerine uyguladığı zulümlerin çoğunun ortaya çıktığını hatırlatarak "Çin, siyasi propaganda oyunlarını bırakmalıdır. Zira Uygurlara yönelik baskıların üstünü örtme çabaları boşunadır." ifadesine yer verdi.

Malezya'daki sivil toplum kuruluşları, 27 Aralık'ta başkent Kuala Lumpur'daki Pekin Büyükelçiliğinin önünde düzenledikleri gösteride Çin'in Uygur Türklerine yönelik insan hakları ihlallerini protesto etmişti.

Çin'in Kuala Lumpur Büyükelçiliği ise Uygur bölgesinde baskı olmadığını ileri sürerek eylemcileri bölgeye götürüp gezdirmek istediklerini açıklamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
çin Malezya Uygur

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